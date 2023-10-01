Все получится, если хорошо спланировать! Лунный календарь удачных дней на октябрь 2023 года

Наша жизнь зависит от окружающей среды и окружающих. Мы можем изменить его, принимая те или иные решения. Иногда мы очень довольны результатами, а иногда они огорчают нас.

Чтобы хорошо спланировать свою деятельность, стоит смотреть на лунный календарь удачных дат на октябрь 2023 года.

Мы расскажем о фазах Луны в октябре 2023 и на какие дать обратить внимание.

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Фазы Луны в октябре 2023

Убывающая Луна: 1-14, 30-31 октября.

Новая Луна: 15 октября.

Растущая Луна: 16-28 октября.

Полнолуние: 29 октября.

Лунный календарь удачных дней на октябрь 2023

Благоприятные дни: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 31 октября.

1 октября

Этот день благоприятен для того, чтобы проявить свои романтические чувства. Можно сделать предложение любимому человеку или устроить романтический вечер. В этот день не стоит ссориться.

На работе — лучшее время для презентации новых идей и ведения рекламных компаний.

4 октября

Это удачный день для реализации крупномасштабных и грандиозных планов. Следует избегать рутинной работы. Один из лучших дней для активных действий, для целей, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.

5 октября

Если ты хотел(-а) устроить собрание или коллективные мероприятия и празднования, этот день удачный для этого.

11 октября

В этот день лучше избегать конфликтов. Удачное время, чтобы встретиться с теми людьми, которые вносят в твою жизнь покой и поддержку.

12 октября

Хороший день, чтобы получить новые знания. Также желательно сделать медитацию и побыть наедине с собой.

Этот день подходит для смелых проектов, коллективных дел и помощи другим людям.

17 октября

В этот день следует работать с негативными мыслями и эмоциями и трансформировать их в положительные. Это день начала новых дел. Он удачен для тех, кто любит риск.

31 октября

Этот день подойдет для проявления романтических чувств. Можно заводить новые знакомства и устраивать встречи. На работе нужно продвигать свои идеи, они получат одобрение от коллег.

Наши планы зависят от нашего самочувствия. Ранее мы рассказывали о магнитных бурях в октябре 2023 и как к ним подготовиться.

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