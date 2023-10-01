Усе вийде, якщо добре спланувати! Місячний календар вдалих днів на жовтень 2023 року

Наше життя залежить від навколишнього середовища та оточення. Ми можемо змінювати його, ухвалюючи ті чи інші рішення. Інколи ми дуже задоволені результатами, а інколи вони нас засмучують.

Щоб добре спланувати свою діяльність, варто дивитися на місячний календар вдалих дат на жовтень 2023.

Ми розповімо про фази Місяця у жовтні 2023 та на які дати звернути увагу.

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Фази Місяця у жовтні 2023

Місяць, що спадає: 1-14, 30-31 жовтня.

Новий Місяць: 15 жовтня.

Місяць, що зростає: 16-28 жовтня.

Повня: 29 жовтня.

Місячний календар вдалих днів на жовтень 2023

Сприятливі дні: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 31 жовтня.

1 жовтня

Цей день сприятливий для того, щоб проявити свої романтичні почуття. Можна зробити пропозицію коханій людині чи влаштувати собі романтичний вечір. У цей день не варто сваритися.

На роботі — найкращий час для презентування нових ідей та ведення рекламних компаній.

4 жовтня

Це вдалий день, щоб реалізовувати великомасштабні й грандіозні плани. Варто уникати рутинної роботи. Один із кращих днів для активних дій, для визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й переходу на нову роботу.



5 жовтня

Якщо ти хотів(-ла) влаштувати збори чи колективні заходи та святкування, цей день вдалий для цього.

11 жовтня

Цього дня краще уникати конфліктів. Вдалий час, щоб зустрітися з тими людьми, які вносять у наше життя спокій та підтримку.

12 жовтня

Хороший день, щоб отримати нові знання. Також бажано зробити медитацію та побути наодинці із собою.

Цей день підходить для сміливих проектів, колективних справ і допомоги іншим людям.

17 жовтня

У цей день варто працювати з негативними думками й емоціями та трансформувати їх у позитивні. Це день початку нових справ. Він вдалий для тих, хто любить ризик.

31 жовтня

Цей день підходить для прояву романтичних почуттів. Можна заводити нові знайомства та влаштовувати зустрічі. На роботі треба просувати свої ідеї, вони отримають схвалення від колег.

Наші плани залежать від нашого самопочуття. Раніше ми розповідали про магнітні бурі у жовтні 2023 та як до них підготуватися.

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