Новая прическа, которая принесет удачу! Календарь стрижек на ноябрь 2023 — благоприятные дни

Ноябрь — особый месяц, когда природа готовится к зимнему покою, а мы — к зимним праздникам. И так же как меняется наш гардероб и уход за кожей, также может измениться и наша прическа и уход за волосами.
Лунный календарь стрижек — это инструмент, который с давних времен помогает определить лучшие дни для смены образа, опираясь на позиции луны и ее влияние на рост волос, их силу и здоровье. Поэтому если ты планируешь в ближайшее время изменить свой образ — советуем не пренебрегать удачными днями и придерживаться календаря.
Влияние фаз Луны может отличаться для разных людей. Для некоторых оно может быть сильнее, а для других менее выраженным. Однако многие люди обращают внимание на лунные ритмы и пользуются их энергией для планирования своих действий и рефлексии над своей жизнью.
Нисходящая луна — с 1 по 12 ноября и с 29 по 30 ноября.
Новолуние — 13 ноября.
Растущая Луна — с 14 по 27 ноября.
Полнолуние — 28 ноября.
Если ты планируешь менять свой образ в ноябре, для наилучшего результата можно узнать, какие благоприятные и неблагоприятные дни будут в этом месяце для окрашивания волос, стрижек и других манипуляций с волосами.
Удачные дни: 3-6, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21 ноября.
Неудачные дни: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 ноября.
Последний месяц осени порадует, ведь аж 11 удачных дней для стрижек. Поэтому смотри лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 и планируй обновление своих волос заранее.
Этот период лучше всего подходит для тех, кто давно планировал сделать различные уходовые процедуры за волосами. Также эти дни благоприятны как для классических стрижек или подрезания концов, так и для новой прически и окрашивания волос.
27-й день лунного календаря будет особенно благоприятным для мужских стрижек и причесок подростку. Однако стоит учитывать, что после стрижки в этот день волосы будут отрастать довольно быстро.
Это удачный день для создания нового образа. Если ты давно хочешь подстричься, покрасить волосы или изменить кардинально прическу — 12 ноября будет удачным днем для экспериментов.
Отличный день для экспериментов с яркими волосами — в эти дни краска будет держаться долго, а новая стрижка принесет удовольствие. Но помни, что подстриженные 14 ноября волосы будут быстро отрастать.
Возможно, ты давно планировал(-а) сделать новую укладку или обычную стрижку. Это отличное время, чтобы воплотить задуманное в реальность, ведь хороший день для перевоплощений.
Это еще один удачный день в ноябре, когда лучше всего стричься подросткам и мужчинам.
Идеальный день для окрашивания волос и создания интересных укладок и стрижек. Преимуществом обновления в этот день является то, что волосы будут отрастать медленно.
Благоприятный день для стрижки. Она поможет улучшить финансовое положение, а дела пойдут вверх. Поэтому чтобы все удалось — стоит по крайней мере провести по волосам.
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