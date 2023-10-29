Новая прическа, которая принесет удачу! Календарь стрижек на ноябрь 2023 — благоприятные дни

Ноябрь — особый месяц, когда природа готовится к зимнему покою, а мы — к зимним праздникам. И так же как меняется наш гардероб и уход за кожей, также может измениться и наша прическа и уход за волосами.

Лунный календарь стрижек — это инструмент, который с давних времен помогает определить лучшие дни для смены образа, опираясь на позиции луны и ее влияние на рост волос, их силу и здоровье. Поэтому если ты планируешь в ближайшее время изменить свой образ — советуем не пренебрегать удачными днями и придерживаться календаря.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023: удачные и неудачные дни для процедур

Влияние фаз Луны может отличаться для разных людей. Для некоторых оно может быть сильнее, а для других менее выраженным. Однако многие люди обращают внимание на лунные ритмы и пользуются их энергией для планирования своих действий и рефлексии над своей жизнью.

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Фазы Луны в ноябре 2023 года

Нисходящая луна — с 1 по 12 ноября и с 29 по 30 ноября.

Новолуние — 13 ноября.

Растущая Луна — с 14 по 27 ноября.

Полнолуние — 28 ноября.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 года

Если ты планируешь менять свой образ в ноябре, для наилучшего результата можно узнать, какие благоприятные и неблагоприятные дни будут в этом месяце для окрашивания волос, стрижек и других манипуляций с волосами.

Удачные дни: 3-6, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21 ноября.

Неудачные дни: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 ноября.

Удачные даты для обновления волос в ноябре 2023 года

Последний месяц осени порадует, ведь аж 11 удачных дней для стрижек. Поэтому смотри лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 и планируй обновление своих волос заранее.

3-6 ноября

Этот период лучше всего подходит для тех, кто давно планировал сделать различные уходовые процедуры за волосами. Также эти дни благоприятны как для классических стрижек или подрезания концов, так и для новой прически и окрашивания волос.

10 ноября

27-й день лунного календаря будет особенно благоприятным для мужских стрижек и причесок подростку. Однако стоит учитывать, что после стрижки в этот день волосы будут отрастать довольно быстро.

12 ноября

Это удачный день для создания нового образа. Если ты давно хочешь подстричься, покрасить волосы или изменить кардинально прическу — 12 ноября будет удачным днем для экспериментов.

14 ноября

Отличный день для экспериментов с яркими волосами — в эти дни краска будет держаться долго, а новая стрижка принесет удовольствие. Но помни, что подстриженные 14 ноября волосы будут быстро отрастать.

15 ноября

Возможно, ты давно планировал(-а) сделать новую укладку или обычную стрижку. Это отличное время, чтобы воплотить задуманное в реальность, ведь хороший день для перевоплощений.

17 ноября

Это еще один удачный день в ноябре, когда лучше всего стричься подросткам и мужчинам.

20 ноября

Идеальный день для окрашивания волос и создания интересных укладок и стрижек. Преимуществом обновления в этот день является то, что волосы будут отрастать медленно.

21 ноября

Благоприятный день для стрижки. Она поможет улучшить финансовое положение, а дела пойдут вверх. Поэтому чтобы все удалось — стоит по крайней мере провести по волосам.

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