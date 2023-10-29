Нова зачіска, що принесе вдачу! Календар стрижок на листопад 2023 — сприятливі дні

Листопад — особливий місяць, коли природа готується до зимового спокою, а ми — до зимових свят. І так само як міняється наш гардероб і догляд за шкірою, також може змінитися і наша зачіска та догляд за волоссям.

Місячний календар стрижок — це інструмент, який з давніх часів допомагає визначити найкращі дні для зміни образу, опираючись на позиції Місяця та його вплив на ріст волосся, їхню силу і здоров’я. Тож якщо ти плануєш найближчим часом змінити свій образ — радимо не нехтувати вдалими днями та дотримуватися календаря.

Місячний календар стрижок на листопад 2023: вдалі та невдалі дні для процедур

Вплив фаз Місяця може відрізнятися для різних людей. Для деяких він може бути сильнішим, а для інших — менш вираженим. Проте багато людей звертають увагу на місячні ритми та користуються їхньою енергією для планування своїх дій та рефлексії над своїм життям.

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Фази Місяця у листопаді 2023

Спадний місяць — з 1 по 12 листопада та з 29 по 30 листопада.

Молодик — 13 листопада.

Місяць, що зростає — з 14 по 27 листопада.

Повний місяць — 28 листопада.

Місячний календар стрижок на листопад 2023

Якщо ти плануєш змінювати свій образ у листопаді, для найкращого результату можна дізнатися, які сприятливі та несприятливі дні будуть цього місяця для фарбування волосся, стрижок та інших маніпуляцій з волоссям.

Вдалі дні: 3-6, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21 листопада.

Невдалі дні: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 листопада.

Вдалі дати для оновлення волосся у листопаді 2023

Останній місяць осені порадує, адже має аж 11 вдалих днів для стрижок. Тож дивися місячний календар стрижок на листопад 2023 та плануй оновлення свого волосся завчасно.

3-6 листопада

Цей період найкраще підходить для тих, хто давно планував зробити різноманітні доглядові процедури за волоссям. Також ці дні є сприятливими як для класичних стрижок чи підрізання кінців, так і для нової зачіски та фарбування волосся.

10 листопада

27 день місячного календаря буде особливо сприятливим для чоловічих стрижок та зачісок підлітку. Проте варто враховувати, що після стрижки у цей день волосся відростатиме доволі швидко.

12 листопада

Це вдалий день для створення нового образу. Якщо ти давно хочеш підстригтися, пофарбувати волосся чи змінити кардинально зачіску — 12 листопада буде вдалим днем для експериментів.

14 листопада

Чудовий день для експериментів з яскравим волоссям — у ці дні фарба триматиметься довго, а нова стрижка принесе задоволення. Але пам’ятай, що підстрижене 14 листопада волосся швидко відростатиме.

15 листопада

Можливо, ти давно планував(-ла) зробити нову укладку чи звичайну стрижку. Це чудовий час, аби втілити задумане в реальність, адже хороший день для перевтілень.

17 листопада

Це ще один вдалий день у листопаді, коли найкраще стригтися підліткам та чоловікам.

20 листопада

Ідеальний день для фарбування волосся та створення цікавих укладок та стрижок. Перевагою оновлення у цей день є те, що волосся відростатиме повільно.

21 листопада

Сприятливий день для стрижки. Вона допоможе покращити фінансове положення, а справи підуть угору. Тож аби все вдалося — варто принаймні провести по волоссю.

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