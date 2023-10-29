Нова зачіска, що принесе вдачу! Календар стрижок на листопад 2023 — сприятливі дні

Листопад — особливий місяць, коли природа готується до зимового спокою, а ми — до зимових свят. І так само як міняється наш гардероб і догляд за шкірою, також може змінитися і наша зачіска та догляд за волоссям.
Місячний календар стрижок — це інструмент, який з давніх часів допомагає визначити найкращі дні для зміни образу, опираючись на позиції Місяця та його вплив на ріст волосся, їхню силу і здоров’я. Тож якщо ти плануєш найближчим часом змінити свій образ — радимо не нехтувати вдалими днями та дотримуватися календаря.
Вплив фаз Місяця може відрізнятися для різних людей. Для деяких він може бути сильнішим, а для інших — менш вираженим. Проте багато людей звертають увагу на місячні ритми та користуються їхньою енергією для планування своїх дій та рефлексії над своїм життям.
Спадний місяць — з 1 по 12 листопада та з 29 по 30 листопада.
Молодик — 13 листопада.
Місяць, що зростає — з 14 по 27 листопада.
Повний місяць — 28 листопада.
Якщо ти плануєш змінювати свій образ у листопаді, для найкращого результату можна дізнатися, які сприятливі та несприятливі дні будуть цього місяця для фарбування волосся, стрижок та інших маніпуляцій з волоссям.
Вдалі дні: 3-6, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21 листопада.
Невдалі дні: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 листопада.
Останній місяць осені порадує, адже має аж 11 вдалих днів для стрижок. Тож дивися місячний календар стрижок на листопад 2023 та плануй оновлення свого волосся завчасно.
Цей період найкраще підходить для тих, хто давно планував зробити різноманітні доглядові процедури за волоссям. Також ці дні є сприятливими як для класичних стрижок чи підрізання кінців, так і для нової зачіски та фарбування волосся.
27 день місячного календаря буде особливо сприятливим для чоловічих стрижок та зачісок підлітку. Проте варто враховувати, що після стрижки у цей день волосся відростатиме доволі швидко.
Це вдалий день для створення нового образу. Якщо ти давно хочеш підстригтися, пофарбувати волосся чи змінити кардинально зачіску — 12 листопада буде вдалим днем для експериментів.
Чудовий день для експериментів з яскравим волоссям — у ці дні фарба триматиметься довго, а нова стрижка принесе задоволення. Але пам’ятай, що підстрижене 14 листопада волосся швидко відростатиме.
Можливо, ти давно планував(-ла) зробити нову укладку чи звичайну стрижку. Це чудовий час, аби втілити задумане в реальність, адже хороший день для перевтілень.
Це ще один вдалий день у листопаді, коли найкраще стригтися підліткам та чоловікам.
Ідеальний день для фарбування волосся та створення цікавих укладок та стрижок. Перевагою оновлення у цей день є те, що волосся відростатиме повільно.
Сприятливий день для стрижки. Вона допоможе покращити фінансове положення, а справи підуть угору. Тож аби все вдалося — варто принаймні провести по волоссю.
Раніше ми розповідали, як прибрати жовтизну волосся після фарбування самостійно.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.