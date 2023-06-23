Безупречный блонд: как убрать желтизну волос после окрашивания самостоятельно

Желтизна волос после осветления — не редкость. Часто волосы не становятся безупречным блондом из-за основного природного пигмента, который есть в твоем цвете волос.
Но если измениться хочется кардинально, тогда лучше избавляться от желтизны волос. Как это сделать в домашних условиях — рассказываем дальше.
Основная ошибка, которую часто совершают люди, желающие изменить цвет волос — идут в салон на ещё одно освещение или покраску. На самом деле, такие процедуры лишь ухудшают состояние волос, а не убирают желтизну.
Нужно просто нейтрализовать естественный пигмент волос.
Нужно просто нейтрализовать естественный пигмент волос.
Например, противоположным желтому цвету является фиолетовый и синий. Именно поэтому чаще всего тонирующие шампуни для блонда являются синими или фиолетовыми.
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Если ты не хочешь больше наносить на свои волосы химические средства, попробуй использовать природный — яблочный уксус. Для правильного приготовления средства по нейтрализации желтизны на волосах требуется несколько ингредиентов:
Также не забывай пользоваться тонирующими шампунями и посещать парикмахерскую.
А вот как безопасно и правильно осветлить волосы в домашних условиях, читай в нашем другом материале.
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