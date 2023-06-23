Безупречный блонд: как убрать желтизну волос после окрашивания самостоятельно

Желтизна волос после осветления — не редкость. Часто волосы не становятся безупречным блондом из-за основного природного пигмента, который есть в твоем цвете волос.

Но если измениться хочется кардинально, тогда лучше избавляться от желтизны волос. Как это сделать в домашних условиях — рассказываем дальше.

Почему волосы желтеют

Основная ошибка, которую часто совершают люди, желающие изменить цвет волос — идут в салон на ещё одно освещение или покраску. На самом деле, такие процедуры лишь ухудшают состояние волос, а не убирают желтизну.

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Нужно просто нейтрализовать естественный пигмент волос.

Например, противоположным желтому цвету является фиолетовый и синий. Именно поэтому чаще всего тонирующие шампуни для блонда являются синими или фиолетовыми.

Как убрать желтизну из волос

Если ты не хочешь больше наносить на свои волосы химические средства, попробуй использовать природный — яблочный уксус. Для правильного приготовления средства по нейтрализации желтизны на волосах требуется несколько ингредиентов:

уксус яблочный — 2 ст. л.

масло кокосовое — 2 — 3 ст. л.

синий или фиолетовый пищевой краситель — 2 капли

вода — 1 стакан

Как убрать желтизну из волос: методы

Перед сном нанеси кокосовое масло на волосы. Утром вымой волосы, смешай уксус с красителем и водой. Промой волосы смесью с уксусом. Повторяй такой метод раз в две недели, чтобы увидеть эффект.

Также не забывай пользоваться тонирующими шампунями и посещать парикмахерскую.

А вот как безопасно и правильно осветлить волосы в домашних условиях, читай в нашем другом материале.

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