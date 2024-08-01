Магнитные бури в августе 2024: в какие дни метеозависимым стоит поберечься

Начался последний месяц лета. Наверное, в это сложно поверить! За лето произошло столько событий, что оно прошло почти незаметно. Но заметными для метеозависимых в августе могут стать магнитные бури. В материале расскажем, когда будут магнитные бури.

Магнитные бури в августе 2024

Ранее мы подробно объясняли, что магнитные бури — это процесс сверхвысокой активности Солнца, которое влияет на магнитное поле Земли.

Основным недостатком такой деятельности Солнца является то, что магнитные бури бывают кратковременными и очень длинными, например, до трех дней или даже дольше.

Метеозависимые люди особенно чувствуют каждую магнитную бурю. Также она фиксируется техникой, системами навигации. Люди, которые имеют проблемы с давлением и сердечные болезни, должны беречься в эти дни.

Они могут чувствовать резкие перепады давления, головные боли и мигрень, бессонницу и общее плохое самочувствие без конкретной причины.

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США и Meteoagent поделились актуальным прогнозом, когда будут магнитные бури в августе 2024.

Календарь магнитных бурь на август 2024

В августе 2024 будет несколько разных по интенсивности магнитных бурь. Месяц начнется с сильной магнитной бури, которая постепенно перейдет в слабую. С 5 по 12 августа магнитосфера будет относительно спокойной.

Затем 12-13 августа последует еще одна слабая магнитная буря. Следующие бури состоятся 22 августа и с 25 по 27 августа.

слабые магнитные бури : 2-4, 12-13 августа;

: 2-4, 12-13 августа; средние магнитные бури : 25-27 августа;

: 25-27 августа; сильные магнитные бури: 1, 22 августа.

Раньше мы рассказывали, когда будет полярное сияние в Украине.

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