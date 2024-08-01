Магнітні бурі у серпні 2024: в які дні метеозалежним варто поберегтися

Розпочався останній місяць літа. Певно, в це складно повірити! За літо трапилося стільки подій, що воно минуло майже непомітно. Та помітними для метеозалежних у серпні можуть стати магнітні бурі. У матеріалі розповімо, коли будуть магнітні бурі.

Магнітні бурі у серпні 2024

Раніше ми детально пояснювали, що магнітні бурі — це процес надвисокої активності Сонця, що збурює магнітне поле Землі.

Основним недоліком такої діяльності Сонця є те, що магнітні бурі бувають короткотривалими та дуже довгими, наприклад до трьох днів чи навіть довше.

Метеозалежні люди особливо відчувають кожну магнітну бурю. А також вона фіксується технікою, системами навігації. Люди, які мають проблеми з тиском і серцеві хвороби, повинні берегтися в ці дні.

Вони можуть відчувати різкі перепади тиску, головний біль та мігрень, безсоння та загальне погане самопочуття без конкретної причини.

Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США та Meteoagent поділилися актуальним прогнозом, коли будуть магнітні бурі у серпні 2024.

Календар магнітних бур на серпень 2024

У серпні 2024 відбудеться декілька різних за інтенсивністю магнітних бур. Місяць розпочнеться з сильної магнітної бурі, яка поступово перейде в слабку. З 5 до 12 серпня магнітосфера буде відносно спокійною.

Потім 12-13 серпня буде ще одна слабка магнітна буря. Наступні бурі відбудуться 22 серпня, та з 25 по 27 серпня.

слабкі магнітні бурі: 2-4, 12-13 серпня;

2-4, 12-13 серпня; середні магнітні бурі: 25-27 серпня;

25-27 серпня; сильні магнітні бурі: 1, 22 серпня.

Раніше ми розповідали, коли буде полярне сяйво в Україні.

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