Магнітні бурі у серпні 2024: в які дні метеозалежним варто поберегтися

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Серпня 2024, 16:30
Магнітні бурі у серпні 2024
Фото: Unsplash

Більше новин
місячний посівний календар на серпень 2024,
Посівний календар на серпень 2024: сприятливі дні для посадки та збору врожаю
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
дефіцит кадрів
Брак робочих рук — величезний? Скільки жінок втратила економіка України через війну
середня зарплата в Україні 2024
Середня зарплата в Україні 2024: чого очікувати від нового року
Дивитись більше

Матеріали по темі

Кучеряве волосся: як доглядати
Кучеряве волосся: як доглядати та які зачіски робити
ліки для схуднення
Схуднення на шкоду здоров’ю: чим можуть бути небезпечні ліки, що сприяють втраті кілограмів
кофеїн
Кава більше не бадьорить? До чого тут норма кофеїну та зелений чай
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок на серпень 2024: час для відновлення волосся

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 1 серпня 2024: у штурмах ворог втратив 1370 осіб за добу
0:04:18
розвідники Нацгвардії
До 10 ранку нічого не бачили! Розвідники про те, як відбивають штурми російських військ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 31 липня 2024: кількість атак збільшилася на Торецькому напрямку
0:02:51
пес Хакер
Три місяці чекав у розбитій хаті! Як військові та волонтери врятували пса Хакера з-під обстрілів
0:05:55
сонячні панелі
Мито на енергетичне обладнання скасоване. Чи варто нині вкладатись у придбання сонячних панелей
0:02:22
грузинські добровольці
Потерпають від допитів і репресій! Грузинські добровольці в ЗСУ про переслідування з боку Сакартвело
0:05:04
мобілізація ув'язнених
Такої мотивації не бачив з 2022 року! Як проходить мобілізація ув’язнених та їхня підготовка до боїв
Олег Голубченко
Батьки кричали в коридорі, а стеля падала: історія хірурга, який оперував під час обстрілу Охматдиту
0:03:43
пожежі
Косулі ледь не згоріли. Як рятувальники борються з пожежами на Хортиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 липня 2024: ЗСУ спинили понад 50 атак росіян на Покровському напрямку
Більше відео
Інтерактивна карта тривог в Україні
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Як засолити скумбрію
Читати далі
Смачно та корисно: як засолити скумбрію самому

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь