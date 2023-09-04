Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз опасных дней на месяц

Сейчас продолжается пик солнечной активности — количество вспышек на Солнце увеличивается. Хотя далеко не все вспышки долетают до Земли, но их достаточно, чтобы на несколько дней в месяц у многих возникала мигрень и слабость.

Когда Солнце перейдет в другой цикл, его активность снизится, соответственно, уменьшится и количество бурь. Этот период прогнозируется после 2025 года.

А до того времени придется терпеть неприятные симптомы, а в прогнозируемые дни вспышек держать под рукой нужное лекарство. Мы подготовили календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года, подробности в материале.

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Магнитные бури в сентябре 2023: календарь

Известно, что магнитные бури возникают вследствие термоядерной реакции на Солнце, провоцируемой взаимодействием звезды с чужеродными телами или противоположной магнитной полярностью.

Так образуется облако солнечной плазмы — корональная масса. Благодаря солнечному ветру она способна передвигаться в межпланетном пространстве, именно так она достигает Земли.

Некоторые вспышки могут до нас не долетать, но есть и такие, которые все же попадают в магнитную сферу и провоцируют бури. Они могут быть разной интенсивности, от слабой до очень сильной.

Даты магнитных бурь в сентябре 2023 года

В SWPC.NOAA сообщили, что в этом месяце человечество ждут четыре бури, несколько из них будут воздействовать на нас с мощной силой.

6 сентября — сильная магнитная буря. С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря. С 26-28 сентября — очень сильная магнитная буря. 30 сентября — умеренная магнитная буря.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.

Если у тебя ухудшена адаптация к магнитным бурям, ты тоже чувствуешь все неприятные симптомы, надо закалять свой организм в целом.

Так, например, действенными будут регулярные занятия спортом, нахождение на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.

А также рекомендовано ограничить или полностью отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Если твоя голова уже разрывается от солнечных вспышек, а таблетки рядом нет, читай, как избавиться от мигрени без лекарств.

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