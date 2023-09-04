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Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз опасных дней на месяц

Вероника Кононенко, редактор сайта 04 сентября 2023, 16:15
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Фото: Pexels

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