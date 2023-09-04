Магнітні бурі у вересні 2023 року: прогноз небезпечних днів на місяць

Зараз триває пік сонячної активності — кількість спалахів на Сонці збільшується. Хоч не усі коливання долітають до Землі, але їх достатньо, щоб на кілька днів в місяці у багатьох виникала мігрень та слабкість.

Коли Сонце перейде в інший цикл, його активність зменшиться, відповідно, зменшиться й кількість бур. Цей період прогнозують після 2025 року.

А до того часу доведеться терпіти неприємні симптоми, а в прогнозовані дні спалахів тримати під рукою потрібні ліки. Ми підготували календар магнітних бур на вересень 2023, подробиці у матеріалі.

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Магнітні бурі у вересні 2023: календар

Відомо, що магнітні бурі виникають внаслідок термоядерної реакції на Сонці, яку провокує взаємодія зірки з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю.

Так утворюється хмара сонячної плазми — корональна маса. Завдяки сонячному вітру вона здатна пересуватися в міжпланетному просторі, власне, саме так вона досягає Землі.

Певні спалахи можуть до нас не долітати, та є й такі, які все ж потрапляють у магнітну сферу й провокують бурі. Вони можуть бути різної інтенсивності, від слабкої до дуже сильної.

Дати магнітних бур у вересні 2023

У SWPC.NOAA повідомили, що цього місяця на людство чекають чотири бурі, кілька з них будуть впливати на нас з потужною силою.

6 вересня — сильна магнітна буря. З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря. З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря. 30 вересня — помірна магнітна буря.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Хоча у науковців немає чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж скаржиться на погіршене самопочуття через них.

Якщо у тебе погіршена адаптація до магнітних бур, ти теж відчуваєш усі неприємні симптоми, треба загартовувати свій організм загалом.

Так, наприклад, дієвими будуть регулярні заняття спортом, перебування на свіжому повітрі, вживання достатньої кількості води.

А також рекомендовано обмежити, або повністю відмовитися від шкідливих звичок: паління й вживання алкоголю.

Якщо ж твоя голова вже розривається від сонячних спалахів, а таблетки поруч немає, читай, як позбутися мігрені без ліків.

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