Международный день дарения книг: истории, от которых невозможно оторваться

14 февраля — праздник не только для тех, кто влюблен в людей, но и в книги. Десять лет подряд в эту дату мир отмечает Международный день дарения книг.

Вы можете объединить оба праздника или доставить удовольствие знакомым одиночкам, заодно поддержав украинских издателей.

Вот три мощных романа, которые делают жизнь более интересной и глубокой. Это незабываемые подарки, оставляющие глубокий психологический след. Книги, за которые вас будут долго благодарить.

Безразличие, Мартина Бунда, Комора

Сага о судьбах женщин в трагическую эпоху войны и сталинизма. Без пафоса и гротеска. Шепотом, но предельно откровенно и эмоционально автор вскрывает незаживающие раны центральноевропейской памяти. В Польше этот роман назвали сенсацией.

Небольшое польское село Девичья гора. Хижина, где в начале 20-го века молодая женщина рождает внебрачную дочь. От униженной полусироты этот ребенок пройдет сюжетный путь вплоть до прабабушки, пережив групповые изнасилования военными, пытки, смерти и рождение близких и безумие.

Кроме матери семейства, в центре рассказа еще три женщины — ее дочери. Вы их полюбите. Вы их возненавидите. Вы будете их жалеть. Вы на них будете сердиться. Вы с ними синхронизируетесь.

Потому что это литературное произведение, которое не позволяет остаться безразличным. Безразличие в нем — мозоль от тяжелой боли, след от раскаленного утюга на животе и выбитые зубы в советских лагерях.

Как и в любом мастерски написанном произведении, страдания и радости, пережитые с главными героинями, очищают и оставляют психологический след. Это книга, которую носишь в себе еще долго после последней точки.

Польская журналистка Мартина Бунда посвятила свой дебютный роман, ставший бестселлером на ее родине, маме, дочерям, нашим бабушкам, тетям и подругам.

Фото: yakaboo

Престиж, Кристофер Прист, Фабула

Основополагающее правило магии: то, что видит публика, и то, что делает иллюзионист, совершенно разные вещи. А проще всего обманывать образованных зрителей.

Ум мешает им разглядеть простоту фокусов. Поэтому приготовьтесь не верить тому, что видите — это история об абсолютном заблуждении и научной дерзости!

Аристократ Руперт Энджер и бывший плотник Альфред Борден — величайшие иллюзионисты своего времени. Между фокусниками разгорается ожесточенная вражда, не дающая покоя еще многим поколениям их потомков.

Оба доводят свои трюки до немыслимого совершенства. Сценическое действо больше не похоже на фокусы и граничит с настоящей магией. Вот только секрет в чистой науке, электрической энергии, позволяющей иллюзионистам шокировать толпы зрителей, совершив реальную телепортацию физических тел.

Персонаж второго плана в этой научно-фантастической книге — легендарный ученый Никола Тесла.

Фото: yakaboo

Голливуд не мог пройти мимо этой яркой кинематографической истории. В 2006 году Кристофер Нолан снял одноименную ленту по мотивам британского бестселлера. Даже если вы видели фильм, не отказывайтесь от идеи прочитать книгу.

Во-первых, оригинал гораздо интереснее и содержит гораздо больше сюжетных линий, чем сумел экранизировать Нолан. Во-вторых, режиссер изрядно изменил бекграунд героев, их мотивацию и характеры, так что истинная история все равно сможет вас увлечь и продержать в напряжении все четыре сотни страниц.

Автор романа Кристофер Прист для создания книги вдохновился реальной историей противостояния иллюзиониста Уильяма Робинсона с его китайским двойником. Благодаря Престижу он стал лауреатом Всемирной премии фэнтези.

Снова и снова, Бен Элтон, Издательство Старого Льва

Снова и снова — произведение, которое сначала представляет собой простую фантастическую комедию, местами слишком наивную. Но не теряйте бдительность. Вы читаете ценное философское выражение, упакованное в легкий и остроумный стиль.

Дайте роману шанс — и не заметите, как автор ошарашит открытиями, из-за которых вы еще долго будете рефлексировать и искать, с кем обсудить этот читательский опыт.

По сюжету интеллектуал и бывший военнослужащий отправляется в прошлое, чтобы помешать началу Великой войны 1914-го года. Неплохая попытка спасти человечество от миллионов смертей и шанс направить историю в лучшем направлении.

Осталось только определить, каким событиям следует помешать, а что оставить без изменений? Кого из исторических персонажей убить, чтобы спасти целые народы? А чья гибель может повернуть историю в большие геноциды и войны?

И будьте реалистами! Способен ли обычный человек из будущего скрыть макбук в гостиничном номере начала 20-го века? Самое интересное в романе — неожиданные сюжетные сюрпризы, мастерски подстроенные автором, чтобы влюбить нас в это роскошное путешествие временем.

Кто такой Бен Элтон? Гений комедии! Это британский писатель и стендап-комик, чьи шутки требуют фантазии, взаимодействия с интеллектом читателей, а иногда чуточку терпения и способности удивляться.

Он мастер спрятать пласт психологии, историософии и природы общества под тончайшей иронией. В прошлом году в издательстве Книголав вышел его сатирический роман Пульсация о закулисьях телевизионных талант-шоу.

Фото: yakaboo

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