Міжнародний день дарування книг: історії, від яких неможливо відірватись

14 лютого — свято не лише для тих, хто закоханий у людей, а й у книги. Десять років поспіль в цю дату світ відзначає Міжнародний день дарування книг.

Ви можете поєднати обидва свята або зробити приємність знайомим одинакам та одиначкам, заразом підтримавши українських видавців.

Ось три потужні романи, які роблять життя цікавішим і глибшим. Це незабутні подарунки, які залишають глибокий психологічний слід. Книжки, за які вам ще довго дякуватимуть.

Байдужість, Мартина Бунда, Комора

Сага про долі жінок у трагічну епоху війни та сталінізму. Без пафосу і гротеску. Пошепки, але гранично відверто та емоційно авторка розворушує незагоєні рани центральноєвропейської пам’яті. У Польщі цей роман назвали сенсацією.

Невеличке польське село Дівоча гора. Хатина, де на початку 20-го століття молода жінка народжує позашлюбну доньку. Від упослідженої напівсироти ця дитина пройде сюжетний шлях аж до прабабці, переживши групові зґвалтування військовими, тортури, смерті й народження близьких та божевілля.

Окрім матері сімейства, у центрі оповіді ще три жінки — її доньки. Ви їх полюбите. Ви їх зненавидите. Ви їх жалітимете. Ви на них гніватиметесь. Ви з ними синхронізуєтесь.

Бо це — літературний твір, який не дозволяє байдужіти. Байдужість в ньому — мозоль від тяжкого болю, слід від розпеченої праски на животі і вибиті зуби в радянських таборах.

Як і в будь-якому майстерно написаному творі, страждання і радості, пережиті з головними героїнями, очищають і залишають психологічний слід. Це книжка, яку носиш в собі ще довго після останньої крапки.

Польська журналістка Мартина Бунда присвятила свій дебютний роман, який став бестселером на її батьківщині, мамі, донькам, нашим бабусям, тіткам і подругам.

Фото: yakaboo

Престиж, Крістофер Пріст, Фабула

Основоположне правило магії: те, що бачить публіка, і те, що робить ілюзіоніст, — зовсім різні речі. А найпростіше дурити освічених глядачів.

Розум заважає їм розгледіти простоту фокусів. Тож приготуйтеся не вірити тому, що бачите — це історія про абсолютну оману та наукову зухвалість!

Аристократ Руперт Енджер та колишній тесля Альфред Борден — найвеличніші ілюзіоністи свого часу. Між фокусниками розпалюється запекла ворожнеча, яка не дає спокою ще багатьом поколінням їхніх нащадків.

Обидвоє доводять свої трюки до немислимої досконалості. Сценічне дійство більше не схоже на фокуси й межує зі справжньою магією. От тільки секрет у чистій науці, електричній енергії, яка дозволяє ілюзіоністам шокувати натовпи глядачів, здійснивши реальну телепортацію фізичних тіл.

Персонаж другого плану у цій науково-фантастичній книзі — легендарний науковець Нікола Тесла.

Фото: yakaboo

Голівуд не міг пройти повз цієї яскравої кінематографічної історії. 2006-го року Крістофер Нолан зняв однойменну стрічку за мотивами британського бестселера. Навіть якщо ви бачили кіно, не відкидайте ідею прочитати книгу.

По-перше, оригінал набагато цікавіший і містить значно більше сюжетних ліній, ніж спромігся екранізувати Нолан. По-друге, режисер добряче змінив бекграунд героїв, їхню мотивацію та характери, тож істинна історія все одно зможе вас захопити й протримати в напрузі всі чотири сотні сторінок.

Автор роману Крістофер Пріст для створення книги надихнувся реальною історією протистояння ілюзіоніста Вільяма Робінсона з його китайським двійником. Завдяки Престижу він став лауреатом Всесвітньої премії фентезі.

Знову й знову, Бен Елтон, Видавництво Старого Лева

Знову й знову — твір, який на початку вдає з себе просту фантастичну комедію, місцями аж занадто наївну. Але не втрачайте пильність. Ви читаєте цінне філософське висловлювання, запаковане в легкий та дотепний стиль.

Дайте роману шанс — і незчуєтесь, як автор ошелешить відкриттями, через які ви ще довго будете рефлексувати і шукати, з ким би обговорити цей читацький досвід.

За сюжетом інтелектуал та колишній військовослужбовець рушає в минуле, аби завадити початку Великої війни 1914-го року. Непогана спроба врятувати людство від мільйонів смертей і шанс спрямувати історію в кращому напрямку.

Залишилося тільки визначити, яким подіям слід завадити, а що — залишити без змін? Кого з історичних персонажів убити, щоб врятувати цілі народи? А чия загибель може повернути історію до більших геноцидів та воєн?

І будьмо реалістами! Чи здатна звичайна людина з майбутнього приховати макбук у готельному номері початку 20-го століття? Найцікавіше в романі — неочікувані сюжетні сюрпризи, майстерно підлаштовані автором, аби закохати нас у цю розкішну подорож часом.

Хто такий Бен Елтон? Геній комедії! Це британський письменник та стендап-комік, чиї жарти вимагають фантазії, взаємодії з інтелектом читачів, а іноді трохи терпіння та здатності дивуватись.

Він — майстер сховати пласт психології, історіософії та природи суспільства за найтоншою іронією. Минулого року у видавництві Книголав вийшов його сатиричний роман Пульсація про залаштунки телевізійних талант-шоу.

Фото: yakaboo

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