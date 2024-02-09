Международный день стоматолога — поздравления в стихах и своими словами

Стоматолог — это человек, которому мы должны быть благодарны за наши здоровые зубы и красивую улыбку. Так что в международный день стоматолога поздравления точно не будут лишними.

Пришли наши варианты поздравлений знакомым представителям этой профессии и своему стоматологу в профессиональный день!

Международный день стоматолога: поздравления в стихах

Стоматологов сегодня

Поздравлять мы все спешим,

На все наши 32

Улыбаемся мы им.

Сейчас также смотрят

Мы желаем, чтоб от боли

Вы спасали нас зубной,

Стоматолог пациенту

Чтоб был, как отец родной.

В праздник ваш международный

Пожелать хотим удачи,

Пусть с улыбкою жемчужной

В вашу жизнь приходит счастье.

***

Низкий поклон зубным врачам,

За то, что зубы лечат нам,

Такой тяжелый это труд,

Смотреть как все сидят — ревут.

Зубных боятся все всегда,

Сложилось так за все года,

Но зубы — это очень важно,

И надо стать нам всем отважней.

***

Улыбка голливудская

Жемчугом сияет,

Тебя мы, стоматолог,

Сегодня поздравляем.

Давно уже ваш праздник

Стал международным,

Без вас весь мир остался бы

Несчастным и голодным.

От боли избавляешь,

Ты нас в один момент,

С улыбкою счастливой

Уходит пациент.

Желаю, чтобы счастьем

Твои дни наполнялись,

И никогда больные

Тебя, чтоб не боялись.

***

Чтоб мы делали без вас,

Врачи зубные наши,

Найдёте кариес у нас,

Улыбка будет краше.

Любую устраните боль,

На новый зуб замените,

И успокоите порой,

За это очень ценим вас.

Пускай всегда вам говорят

«Спасибо» за работу,

И знайте, что совсем не зря

Вы дарите заботу.

***

Чистим зубы, чистим чаще,

Чтоб не попадать

В кабинет к зубным врачам,

Лучше будем поздравлять.

Стоматологи-умельцы,

Вы всегда в строю,

Ваши фирменные пломбы

Держат на корню.

Поздравляем с вашим днём,

Вам всего хорошего,

Но пусть меньше пациентов

Топчут к вам дорожку.

***

Тот, кто зубы людям лечит,

Очень важный человек.

И халат на нем красивый,

Белоснежный словно снег.

Избавляет всех от боли,

И улыбки дарит нам.

Так что скажем мы спасибо

Дорогим зубным врачам!

Пусть работа вам приносит

Радость, гордость и почет,

И тропа в больницу вашу

Никогда не зарастет!

Поздравления с международным днем стоматолога своими словами

Поздравляю тебя с Днем стоматолога — твоим профессиональным праздником! Я желаю, чтобы все твои пациенты широко улыбались и искренне благодарили тебя! Я рада, что мой друг дарит людям здоровье и красоту! Пусть в работе тебя ждут только успех и признание!

***

Поздравляю с Международным днем стоматолога и от чистого сердца желаю легко и смело лечить любого пациента, красиво справляться с любой проблемой, уверенно и стремительно двигаться к своим целям, пользоваться в любом обществе и всегда оставаться отличным профессионалом своего дела.

***

Поздравляю вас с праздником — Днем стоматолога! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, крепких нервов и положительного настроения, чтобы профессионально делать свое нелегкое, но полезное дело, и дарить пациентам только радостные моменты!

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Поздравляю Вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо Вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие улыбки людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов, здоровью вам и удачи, мира и благополучия!

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Поздравляю профессионала в вашем лице с Международным днем стоматолога и желаю успешной реализации самых смелых профессиональных амбиций! Пусть пациенты будут послушными, зарплата — достойной, а коллектив — дружным!

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Поздравляю замечательных докторов, которые делают нашу жизнь светлее и прекраснее, даря нам безупречные улыбки, а нашим зубам здоровье и крепость. Желаю, чтобы работа доставляла удовольствие. Чтобы постоянное развитие медицины и новейших технологий, делали ваш труд легче, приятнее и комфортнее. Желаю благополучия в жизни, и только благодарности, и уважения в глазах благодарных пациентов. С праздником!

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Поздравляем медицинских работников, помогающих создавать красивые улыбки, с Международным днем стоматолога! Желаем вам благодарных и отзывчивых пациентов, успехов в реализации своих замыслов, семейного благополучия и здоровья.

***

Поздравляю с Международным днем стоматолога и от души желаю счастливой улыбки на лице, крепкой хватки, как у акулы, за свою удачу, возможность за свой успех. Дари людям здоровье “на все 32” и получай благодарность, признание, радость. Желаю отличных результатов в работе и благополучия на жизненном пути.

Держи поздравления для крестной с днем рождения, чтобы порадовать близкого человека своим вниманием в особый день.

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