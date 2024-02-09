Международный день стоматолога — поздравления в стихах и своими словами

Стоматолог — это человек, которому мы должны быть благодарны за наши здоровые зубы и красивую улыбку. Так что в международный день стоматолога поздравления точно не будут лишними.
Пришли наши варианты поздравлений знакомым представителям этой профессии и своему стоматологу в профессиональный день!
Стоматологов сегодняПоздравлять мы все спешим,На все наши 32Улыбаемся мы им.
Мы желаем, чтоб от болиВы спасали нас зубной,Стоматолог пациентуЧтоб был, как отец родной.
В праздник ваш международныйПожелать хотим удачи,Пусть с улыбкою жемчужнойВ вашу жизнь приходит счастье.
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Низкий поклон зубным врачам,За то, что зубы лечат нам,Такой тяжелый это труд,Смотреть как все сидят — ревут.
Зубных боятся все всегда,Сложилось так за все года,Но зубы — это очень важно,И надо стать нам всем отважней.
Улыбка голливудскаяЖемчугом сияет,Тебя мы, стоматолог,Сегодня поздравляем.
Давно уже ваш праздникСтал международным,Без вас весь мир остался быНесчастным и голодным.
От боли избавляешь,Ты нас в один момент,С улыбкою счастливойУходит пациент.
Желаю, чтобы счастьемТвои дни наполнялись,И никогда больныеТебя, чтоб не боялись.
Чтоб мы делали без вас,Врачи зубные наши,Найдёте кариес у нас,Улыбка будет краше.
Любую устраните боль,На новый зуб замените,И успокоите порой,За это очень ценим вас.
Пускай всегда вам говорят«Спасибо» за работу,И знайте, что совсем не зряВы дарите заботу.***
Чистим зубы, чистим чаще,Чтоб не попадатьВ кабинет к зубным врачам,Лучше будем поздравлять.
Стоматологи-умельцы,Вы всегда в строю,Ваши фирменные пломбыДержат на корню.
Поздравляем с вашим днём,Вам всего хорошего,Но пусть меньше пациентовТопчут к вам дорожку.***
Тот, кто зубы людям лечит,Очень важный человек.И халат на нем красивый,Белоснежный словно снег.
Избавляет всех от боли,И улыбки дарит нам.Так что скажем мы спасибоДорогим зубным врачам!
Пусть работа вам приноситРадость, гордость и почет,И тропа в больницу вашуНикогда не зарастет!
Поздравляю тебя с Днем стоматолога — твоим профессиональным праздником! Я желаю, чтобы все твои пациенты широко улыбались и искренне благодарили тебя! Я рада, что мой друг дарит людям здоровье и красоту! Пусть в работе тебя ждут только успех и признание!
Поздравляю с Международным днем стоматолога и от чистого сердца желаю легко и смело лечить любого пациента, красиво справляться с любой проблемой, уверенно и стремительно двигаться к своим целям, пользоваться в любом обществе и всегда оставаться отличным профессионалом своего дела.
Поздравляю вас с праздником — Днем стоматолога! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, крепких нервов и положительного настроения, чтобы профессионально делать свое нелегкое, но полезное дело, и дарить пациентам только радостные моменты!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо Вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие улыбки людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов, здоровью вам и удачи, мира и благополучия!
Поздравляю профессионала в вашем лице с Международным днем стоматолога и желаю успешной реализации самых смелых профессиональных амбиций! Пусть пациенты будут послушными, зарплата — достойной, а коллектив — дружным!
***Поздравляю замечательных докторов, которые делают нашу жизнь светлее и прекраснее, даря нам безупречные улыбки, а нашим зубам здоровье и крепость. Желаю, чтобы работа доставляла удовольствие. Чтобы постоянное развитие медицины и новейших технологий, делали ваш труд легче, приятнее и комфортнее. Желаю благополучия в жизни, и только благодарности, и уважения в глазах благодарных пациентов. С праздником!***Поздравляем медицинских работников, помогающих создавать красивые улыбки, с Международным днем стоматолога! Желаем вам благодарных и отзывчивых пациентов, успехов в реализации своих замыслов, семейного благополучия и здоровья.
***Поздравляю с Международным днем стоматолога и от души желаю счастливой улыбки на лице, крепкой хватки, как у акулы, за свою удачу, возможность за свой успех. Дари людям здоровье “на все 32” и получай благодарность, признание, радость. Желаю отличных результатов в работе и благополучия на жизненном пути.
Держи поздравления для крестной с днем рождения, чтобы порадовать близкого человека своим вниманием в особый день.
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