Міжнародний день стоматолога — привітання у віршах та своїми словами

Стоматолог — це людина, якій ми точно маємо бути вдячні за наші здорові зуби й гарну посмішку. Тож, у міжнародний день стоматолога привітання точно не будуть зайвими.

Надішли наші варіанти привітань знайомим представникам цієї професії та своєму стоматологу чи стоматологині у професійний день!

Міжнародний день стоматолога: привітання у віршах

Коли зуб болить – кошмар, лихо,

До стоматолога біжимо швидко,

Сядеш у крісло і серце завмирає,

Коли лікар бормашину включає.

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Зі святом стоматологів всіх вітаємо,

Витримки, терпіння і здоров’я вам бажаєм,

Нехай хворі за допомогу вам дякують,

Нехай везіння і удача в дім завжди стукають.

***

Стоматолог – дуже потрібний тобі,

Якщо розболівся зуб – хоч реви,

Боремося ми до останнього завжди,

Але без лікаря зубного не обійдеся ніколи.

Сьогодні свято Ваше, всі ми Вас вітаємо,

Зростання кар’єрного, звичайно ж, бажаємо,

Зарплати гідної, удачі, добра,

Щоб прихильною до Вас доля була.

***

Кожен з болем зубним був знайомий,

І кожен знає фішка в чому,

До останнього вдома з болем ти сидиш,

А потім швидше вітру до стоматолога летиш.

З Днем стоматолога Вас вітаю,

Знак подяки висловити Вам бажаю,

Хай Вам у житті щастить завжди,

Хай шлях Ваш висвітлюють щасливі зорі.

***

Як багато професій є на світі:

Твоя робота — лікаря в кабінеті.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти — професійний стоматолог!

Сьогодні — твоє свято, бажаю тобі

В роботі — успіхів, спокою — в душі!

А всім, хто приходить з зубними болями,

Бажаю залишати тебе задоволеними!

***

Знають всі, що доктор ти відмінний,

Вилікуєш будь-кого ти миттєво.

Всі твої друзі тобою пишаються

І тебе анітрохи не бояться.

Праця корисна твоя і всім нам люба,

Вітаю, милий стоматолог!

Побажаю радісних моментів

І спокійних самих пацієнтів.

***

Перед вами трясуться коліна,

А серце стукає дужче.

Але ви не начальник – ви геній

Серед дантистів і зубних лікарів.

Сьогодні, у це свято професійне,

Поспішаю я порадувати вас.

Усмішкою своєю бездоганною,

Коробкою цукерок – все для вас!

***

Зуби лікуєш ти з ранку до ночі,

Навіть дорослі тебе дуже бояться,

Звуку бор-машини та гострих голок,

Така вже робота у тебе — стоматолог!

Сьогодні ти свято своє відзначаєш,

День стоматолога. І тебе я вітаю!

Бажаю в роботі і житті успіхів,

Щастя, здоров’я, веселого сміху!

Приймайте від нас подяку

А також – повагу прийміть

За те, що повертаєте нам радість!

Ваш дар лікаря безцінний бережіть!

Вітання з міжнародним днем стоматолога своїми словами

Вітаю тебе з Днем стоматолога – твоїм професійним святом! Я бажаю, щоб всі твої пацієнти широко посміхалися і щиро тобі дякували! Я рада, що мій друг дарує людям здоров’я і красу! Нехай в роботі тебе чекають тільки успіх і визнання!

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від чистого серця бажаю легко і сміливо лікувати будь-якого пацієнта, красиво справлятися з будь-якою проблемою, впевнено і стрімко рухатися до своїх цілей, користуватися в будь-якому суспільстві повагою і завжди залишатися відмінним професіоналом своєї справи.

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Вітаю вас зі святом – Днем стоматолога! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, міцних нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, і дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!

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Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-стоматологи! Спасибі Вам за благородну і важливу роботу — дарувати світу красиві, сяючі, посмішки людей! Нехай ваше життя буде завжди наповнена позитивом, вдячністю клієнтів, здоров’я вам і удачі, миру і благополуччя!

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Вітаю професіонала у вашій особі з Міжнародним днем стоматолога і бажаю успішної реалізації найсміливіших професійних амбіцій! Нехай пацієнти будуть слухняними, зарплата — гідною, а колектив — дружним!

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Вітаю чудових докторів, які роблять наше життя світліше і прекрасніше, даруючи нам бездоганні посмішки, а нашим зубам здоров’я і міцність. Бажаю, щоб робота приносила задоволення. Щоб постійний розвиток медицини і новітніх технологій, робили вашу працю легше, приємніше і комфортніше. Бажаю благополуччя в житті, і тільки подяку, і повагу в очах вдячних пацієнтів. Зі святом!

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Вітаємо медичних працівників, які допомагають створювати красиві посмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаємо вам вдячних і чуйних пацієнтів, успіхів у реалізації своїх задумів, сімейного добробуту і здоров’я.

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю щасливої посмішки на обличчі, міцної хватки, як у акули, за свою удачу, можливість, за свій успіх. Даруй людям здоров’я “на всі 32” і отримуй натомість подяку, визнання, радість. Бажаю чудових результатів в роботі і благополуччя на життєвому шляху.

Тримай привітання для хрещеної з днем народження, щоб порадувати близьку людину своєю увагою в особливий день.

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