Модные сумки 2024: от винтажного стиля до хендмейда и ярких аксессуаров

Французский модный дизайнер Коко Шанель говорила: мода проходит — стиль остается. Эти слова приобретают особое значение в 2024 году, когда мир моды демонстрирует уважение как к классическим сумкам, так и место имеют эксперименты с новыми формами, материалами и аксессуарами. Поэтому сейчас сочетать модные женские сумки с собственным стилем становится все интереснее.

Если ты следишь за модными домами, показами и брендами, или же просто хочешь знать, какие сумки в моде в 2024 году стилист Елена Брынь приоткрыла завесу. Она рассказала о модных женских сумках 2024 и как правильно их выбрать и комбинировать, чтобы подчеркнуть свой уникальный стиль.

Какие сумки в моде в 2024 году

Сейчас на пике популярности находится сумка Crossbody в конном стиле. Этот стиль, набравший обороты еще в прошлом году и характеризуется своей структурностью.

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Примером таких сумок являются чрезвычайно стильные модели от CELINE, которые излучают элегантность и практичность, — говорит Елена Брынь.

Она также отмечает изменения в использовании аксессуаров для сумок. Если раньше в моде были ремешки в виде цепочек, то сейчас их используют на меньших сумках, и сами ремешки — на более тонких цепях, уже не таких массивных.

А говоря о сумках в стиле Crossbody, дизайнеры отдают предпочтение кожаным или текстильным ремням, соответствующим материалу самой сумки.

Елена также акцентирует на возвращении в моду шопперов — структурных сумок, которые являются воплощением классики. Она особенно отмечает классические шопперы от Yves Saint Laurent за их высокое качество.

Относительно размеров сумок, то сейчас есть такое себе разграничение между большими и маленькими сумками. Оба размера остаются в тренде. Здесь уже можно выбирать исходя из индивидуальных потребностей и желаний.

Вы не будете в антитрендах, если выберете большую сумку или, наоборот, маленькую.

На большие сумки еще можно цеплять различные брелоки и аксессуары, ведь они будут на пике популярности.

В то же время в этом году окончательно из моды вышли миниатюрные сумки. То есть такие маленькие сумки, как на фото выше, остаются в тренде. Меньшие — уже нет, — отмечает Елена Брынь.

Мягкие сумки сейчас также в тренде. Они отличаются отсутствием четких линий, объемом и изготовлены из мягкой кожи, плетения или ткани.

В 2024 году сумки становятся не просто аксессуарами, а настоящим произведением искусства, позволяющим человеку выразить себя, — говорит стилист.

Именно большие и маленькие, но одновременно яркие и уникальные сумки, которые привлекают внимание, станут главным трендом 2024 года.

Какие цвета сумок будут популярными в 2024 году

Говоря о популярных цветах сумок в этом году, стилист отмечает, что нет одного доминирующего цвета, который бы задавал тренд на модные женские сумки 2024. Однако можно выделить черные и бежевые цвета, которые не теряют своей популярности.

Также Елена Брынь акцентирует на одном из цветов последней коллекции Gucci — винно-красном. Он глубокий и спокойный, и его несомненно можно назвать трендовым в этом году.

После лет ярких цветов, этот оттенок отличается своей способностью привлекать внимание не менее эффектно и бросаться в глаза, благодаря своей выразительности и красоте.

Кроме того, стилист Елена Брынь выделяет зеленые и глубокие синие оттенки. Они присутствовали на показах известных брендов, таких как Bottega Veneta, а также в коллекциях украинских брендов. Она советует обращать внимание на эти цвета, как на те, которые будут пользоваться спросом в модных коллекциях этого года.

В тренде этого года с нами остаются и различные декоративные элементы, такие как стразы, металлические оттенки (серебро и золото), жемчуг и другие уникальные детали.

Модные сумки 2024: какие материалы выбрать

В 2024 году самым популярным материалом сумок будет однозначно кожа. Этот материал не теряет своей актуальности благодаря высокому качеству, долговечности и изысканности.

Стилистка также отмечает, что меховые изделия являются популярными и будут добавлять роскоши и оригинальности к образу. Что касается других материалов, то такие декоративные элементы, как пайетки и блестки продолжают оставаться в тренде.

Популярны также огромные сумки-бомберы, изготовленные из ткани. Они имеют выразительную текстуру и могут быть как потрепанными, так и выглаженными.

Для летнего сезона Елена отмечает солому как материал, который остается в моде. Ведь соломенные сумки дают ощущение легкости и непринужденности образа. Также, при выборе сумки на лето можно присмотреться к моделям, изготовленным из ткани-сетки. По словам стилистки они будут очень популярными.

Какие сумки в моде в 2024 году

Если ты ищешь модную сумку, которая будет точно актуальной в этом году, можешь присмотреться к таким вариантам.

Антитренды сумок в 2024 году

Что еще касается антитрендов, то Елена Брынь указывает, что нет жестко и четко очерченных моделей сумок. Фактически ни об одной нельзя сказать, что они уже точно потеряли свою актуальность. Сейчас наблюдается большая толерантность к различным моделям и стилям.

Все зависит от вашего стиля. Главное, чтобы все элементы образа правильно гармонировали между собой, — подчеркнула стилист.

Осталась ли мода на хендмейд, вязаные сумки из переработанных материалов

Елена Брынь рассказывает о том, что мода на хендмейд и вязаные сумки из переработанных материалов остается актуальной. Более того, она даже набирает обороты, особенно в контексте популярности винтажа.

Сейчас эта тенденция гармонично вписывается в современные модные течения, где большое внимание уделяется восстановлению и переосмыслению классических фасонов прошлых десятилетий.

Если мы обратим внимание, в принципе, на все бренды, то они сейчас переделывают фасоны 10-30-50 летней давности. Каждый бренд по-разному, но все же переделывает.

К примеру, сейчас винтажный Birkin может стоить гораздо дороже, чем новый. И этот тренд не ограничивается только брендовыми вещами. Если взять винтажное кожаное изделие и реставрировать, то это была вещь очень хорошего качества, которой сейчас уже не найти.

Вязаные хендмейд сумки пользуются спросом сейчас. Они идеально вписываются в такие стили как Sport Chic и гранж и дополняют различные образы.

Такие сумки могут стать ярким акцентом, если добавить их ко многим различным стилям.

Как можно стильно комбинировать модные сумки 2024 года с повседневным гардеробом

Елена Брынь делится двумя основными способами стильного сочетания модных сумок 2024 года с повседневным гардеробом.

Первый способ — это когда сумка является главным аксессуаром и главной точкой в образе.

Для этого нужно создать спокойный и гармоничный образ в плане цветов, ткани фасона одежды. В то же время сумка должна быть экстравагантной по размеру, цвету или дизайну, со многими аксессуарами или выразительной формой. Этот метод позволяет сумке стать центральным элементом образа, даже если остальная одежда выполнена в сдержанном бизнес-стиле.

Второй способ заключается в создании гармоничного образа, где сумка нативно вписывается в общий стиль, дополняя его.

Это может быть яркая сумка, сочетающаяся с ровно такой же яркой одеждой, или, наоборот, спокойная сумка, дополняющая более сдержанный образ. Такой подход обеспечивает целостность и гармонию образа, подчеркивая ощущение стиля без излишеств.

Какие аксессуары к сумкам будут в моде в 2024 году

Мода становится все более игровой и индивидуализированной. Популярными среди аксессуаров будут разнообразные брелоки, наклейки, нити, а также оригинальные элементы, например миниатюрные фотографии в брелоках.

Стилист отмечает, что такой подход к аксессуарам напоминает детские попытки украсить свой мир всем, что под руку попадется. И, таким образом, это добавляет личный и неповторимый оттенок к каждому образу.

Она также отмечает, что возможности для украшения сумок практически безграничны, от стразов до миниатюрных кукол, как Барби.

Это позволяет каждому выразить свою уникальность и креативность, и главное, что это будет интересно и придаст индивидуальности твоему образу.

Ранее мы рассказывали о модных цветах 2024.

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