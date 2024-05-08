Модные сумки 2024: от винтажного стиля до хендмейда и ярких аксессуаров

Французский модный дизайнер Коко Шанель говорила: мода проходит — стиль остается. Эти слова приобретают особое значение в 2024 году, когда мир моды демонстрирует уважение как к классическим сумкам, так и место имеют эксперименты с новыми формами, материалами и аксессуарами. Поэтому сейчас сочетать модные женские сумки с собственным стилем становится все интереснее.
Если ты следишь за модными домами, показами и брендами, или же просто хочешь знать, какие сумки в моде в 2024 году стилист Елена Брынь приоткрыла завесу. Она рассказала о модных женских сумках 2024 и как правильно их выбрать и комбинировать, чтобы подчеркнуть свой уникальный стиль.
Сейчас на пике популярности находится сумка Crossbody в конном стиле. Этот стиль, набравший обороты еще в прошлом году и характеризуется своей структурностью.
Примером таких сумок являются чрезвычайно стильные модели от CELINE, которые излучают элегантность и практичность, — говорит Елена Брынь.
Примером таких сумок являются чрезвычайно стильные модели от CELINE, которые излучают элегантность и практичность, — говорит Елена Брынь.
Она также отмечает изменения в использовании аксессуаров для сумок. Если раньше в моде были ремешки в виде цепочек, то сейчас их используют на меньших сумках, и сами ремешки — на более тонких цепях, уже не таких массивных.
А говоря о сумках в стиле Crossbody, дизайнеры отдают предпочтение кожаным или текстильным ремням, соответствующим материалу самой сумки.
Елена также акцентирует на возвращении в моду шопперов — структурных сумок, которые являются воплощением классики. Она особенно отмечает классические шопперы от Yves Saint Laurent за их высокое качество.
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Относительно размеров сумок, то сейчас есть такое себе разграничение между большими и маленькими сумками. Оба размера остаются в тренде. Здесь уже можно выбирать исходя из индивидуальных потребностей и желаний.
Вы не будете в антитрендах, если выберете большую сумку или, наоборот, маленькую.
Вы не будете в антитрендах, если выберете большую сумку или, наоборот, маленькую.
На большие сумки еще можно цеплять различные брелоки и аксессуары, ведь они будут на пике популярности.
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В то же время в этом году окончательно из моды вышли миниатюрные сумки. То есть такие маленькие сумки, как на фото выше, остаются в тренде. Меньшие — уже нет, — отмечает Елена Брынь.
Мягкие сумки сейчас также в тренде. Они отличаются отсутствием четких линий, объемом и изготовлены из мягкой кожи, плетения или ткани.
В 2024 году сумки становятся не просто аксессуарами, а настоящим произведением искусства, позволяющим человеку выразить себя, — говорит стилист.
В 2024 году сумки становятся не просто аксессуарами, а настоящим произведением искусства, позволяющим человеку выразить себя, — говорит стилист.
Именно большие и маленькие, но одновременно яркие и уникальные сумки, которые привлекают внимание, станут главным трендом 2024 года.
Говоря о популярных цветах сумок в этом году, стилист отмечает, что нет одного доминирующего цвета, который бы задавал тренд на модные женские сумки 2024. Однако можно выделить черные и бежевые цвета, которые не теряют своей популярности.
Также Елена Брынь акцентирует на одном из цветов последней коллекции Gucci — винно-красном. Он глубокий и спокойный, и его несомненно можно назвать трендовым в этом году.
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После лет ярких цветов, этот оттенок отличается своей способностью привлекать внимание не менее эффектно и бросаться в глаза, благодаря своей выразительности и красоте.
Кроме того, стилист Елена Брынь выделяет зеленые и глубокие синие оттенки. Они присутствовали на показах известных брендов, таких как Bottega Veneta, а также в коллекциях украинских брендов. Она советует обращать внимание на эти цвета, как на те, которые будут пользоваться спросом в модных коллекциях этого года.
В тренде этого года с нами остаются и различные декоративные элементы, такие как стразы, металлические оттенки (серебро и золото), жемчуг и другие уникальные детали.
В 2024 году самым популярным материалом сумок будет однозначно кожа. Этот материал не теряет своей актуальности благодаря высокому качеству, долговечности и изысканности.
Стилистка также отмечает, что меховые изделия являются популярными и будут добавлять роскоши и оригинальности к образу. Что касается других материалов, то такие декоративные элементы, как пайетки и блестки продолжают оставаться в тренде.
Популярны также огромные сумки-бомберы, изготовленные из ткани. Они имеют выразительную текстуру и могут быть как потрепанными, так и выглаженными.
Для летнего сезона Елена отмечает солому как материал, который остается в моде. Ведь соломенные сумки дают ощущение легкости и непринужденности образа. Также, при выборе сумки на лето можно присмотреться к моделям, изготовленным из ткани-сетки. По словам стилистки они будут очень популярными.
Если ты ищешь модную сумку, которая будет точно актуальной в этом году, можешь присмотреться к таким вариантам.
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Что еще касается антитрендов, то Елена Брынь указывает, что нет жестко и четко очерченных моделей сумок. Фактически ни об одной нельзя сказать, что они уже точно потеряли свою актуальность. Сейчас наблюдается большая толерантность к различным моделям и стилям.
Все зависит от вашего стиля. Главное, чтобы все элементы образа правильно гармонировали между собой, — подчеркнула стилист.
Все зависит от вашего стиля. Главное, чтобы все элементы образа правильно гармонировали между собой, — подчеркнула стилист.
Елена Брынь рассказывает о том, что мода на хендмейд и вязаные сумки из переработанных материалов остается актуальной. Более того, она даже набирает обороты, особенно в контексте популярности винтажа.
Сейчас эта тенденция гармонично вписывается в современные модные течения, где большое внимание уделяется восстановлению и переосмыслению классических фасонов прошлых десятилетий.
Если мы обратим внимание, в принципе, на все бренды, то они сейчас переделывают фасоны 10-30-50 летней давности. Каждый бренд по-разному, но все же переделывает.
Если мы обратим внимание, в принципе, на все бренды, то они сейчас переделывают фасоны 10-30-50 летней давности. Каждый бренд по-разному, но все же переделывает.
К примеру, сейчас винтажный Birkin может стоить гораздо дороже, чем новый. И этот тренд не ограничивается только брендовыми вещами. Если взять винтажное кожаное изделие и реставрировать, то это была вещь очень хорошего качества, которой сейчас уже не найти.
Вязаные хендмейд сумки пользуются спросом сейчас. Они идеально вписываются в такие стили как Sport Chic и гранж и дополняют различные образы.
Такие сумки могут стать ярким акцентом, если добавить их ко многим различным стилям.
Такие сумки могут стать ярким акцентом, если добавить их ко многим различным стилям.
Елена Брынь делится двумя основными способами стильного сочетания модных сумок 2024 года с повседневным гардеробом.
Первый способ — это когда сумка является главным аксессуаром и главной точкой в образе.
Первый способ — это когда сумка является главным аксессуаром и главной точкой в образе.
Для этого нужно создать спокойный и гармоничный образ в плане цветов, ткани фасона одежды. В то же время сумка должна быть экстравагантной по размеру, цвету или дизайну, со многими аксессуарами или выразительной формой. Этот метод позволяет сумке стать центральным элементом образа, даже если остальная одежда выполнена в сдержанном бизнес-стиле.
Второй способ заключается в создании гармоничного образа, где сумка нативно вписывается в общий стиль, дополняя его.
Второй способ заключается в создании гармоничного образа, где сумка нативно вписывается в общий стиль, дополняя его.
Это может быть яркая сумка, сочетающаяся с ровно такой же яркой одеждой, или, наоборот, спокойная сумка, дополняющая более сдержанный образ. Такой подход обеспечивает целостность и гармонию образа, подчеркивая ощущение стиля без излишеств.
Мода становится все более игровой и индивидуализированной. Популярными среди аксессуаров будут разнообразные брелоки, наклейки, нити, а также оригинальные элементы, например миниатюрные фотографии в брелоках.
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Допис, поширений Dimodaaa (@dimodaaa)
Стилист отмечает, что такой подход к аксессуарам напоминает детские попытки украсить свой мир всем, что под руку попадется. И, таким образом, это добавляет личный и неповторимый оттенок к каждому образу.
Она также отмечает, что возможности для украшения сумок практически безграничны, от стразов до миниатюрных кукол, как Барби.
Это позволяет каждому выразить свою уникальность и креативность, и главное, что это будет интересно и придаст индивидуальности твоему образу.
Ранее мы рассказывали о модных цветах 2024.
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