Здоров'я та краса
Ексклюзив

Модні сумки 2024: від вінтажного стилю до хендмейду та яскравих аксесуарів

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Травня 2024, 10:45
які сумки в моді 2024
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Фітнес-тренер Запоріжжя
І коуч, і фітнес-тренерка: як моя 68-річна мама у Запоріжжі вчить жінок насолоджуватися життям і бути сильними
цькування в школі
“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”
Хліб малай
Мрію, щоб у Яблунів повернулися люди: як пекарка Ярослава відродила рецепт хліба малай та стала знаменитістю
Азов
У битві проти пекла та брехні! Топ-5 фейків ворога про Азов до десятиріччя підрозділу
Дивитись більше

Більше новин
що робити якщо замерзла картопля на городі
Що робити, якщо змерзла картопля на городі: дієві поради як врятувати врожай
відключення світла
Відключення світла в Україні вже сьогодні? В Укренерго назвали критичні години
вибухи у запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі 8 травня — влучання у парк та об’єкт енергетики
Що робити, коли напала гикавка
Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як носити вишиванку: ідеї, з чим поєднувати вишиванку в повсякденному житті
Не лише на свята! Як носити вишиванку в повсякденному житті: вдалі поєднання
Мет Гала
Мет Гала 2024: чому тут заборонені соцмережі та якими образами зірки вражали цьогоріч
Сім життєвих правил і мудростей від Донателли Версаче
Жінки мають боротися, щоб їх почули! Донателла Версаче розповіла про сім життєвих правил і мудростей
Що вдягнути на Великдень
Здається очевидним, але є нюанси: що вдягнути на Великдень — поради Андре Тана

Відео
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі

Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:03
Бійці 65 ОМБр
Не лише втома та ворожі обстріли? Бійці 65 ОМБр розповіли, що шкодить українському війську
0:04:09
Віктор Лаптєв
Без ніг, відштовхуючись руками, прямував до кордону: історія українця, який не хотів жити в окупації
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:14:18
Росіяни масово використовують хімічну зброю — хлорпікрин
Санкції були потрібні 30 років тому! Росіяни масово застосовують хімічну зброю проти ЗСУ
0:05:23
Великдень на фронті: бійці 80 ОМБр малювали писанки та освячували кошики
Малювали на писанках дрони! Як минув Великдень на фронті — показують бійці 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Що робити, коли напала гикавка
Читати далі
Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися
коли цвіте акація
Читати далі
Коли цвіте акація в Україні: медоносна, цілюща та водночас алергенна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь