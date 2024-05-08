Модні сумки 2024: від вінтажного стилю до хендмейду та яскравих аксесуарів

Французька модна дизайнерка Коко Шанель казала: мода проходить — стиль залишається. Ці слова набувають особливого значення у 2024 році, коли світ моди демонструє повагу як до класичних сумок, так і до експериментів з новими формами, матеріалами та аксесуарами. Тож нині поєднувати модні жіночі сумки з власним стилем стає дедалі цікавіше.

Якщо ти слідкуєш за модними домами, показами та брендами, або ж просто хочеш знати, які сумки в моді у 2024 році, стилістка Олена Бринь привідкрила цю завісу. Вона розповіла про модні жіночі сумки 2024 та як правильно їх обрати і комбінувати, аби підкреслити свій унікальний стиль.

Які сумки в моді у 2024 році

Нині на піку популярності перебуває сумка Crossbody у кінному стилі. Цей стиль, що набрав обертів ще минулого року та характеризується своєю структурністю.

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Прикладом таких сумок є надзвичайно стильні моделі від CELINE, які випромінюють елегантність і практичність, — каже Олена Бринь.

Вона також відзначає зміни у використанні аксесуарів для сумок. Якщо раніше у моді були ремінці у вигляді ланцюжків, то нині їх використовують на менших сумках і самі ремінці на тонших ланцюгах, вже не таких масивних.

А говорячи про сумки у стилі Crossbody, дизайнери надають перевагу шкіряним або текстильним ременям, що відповідають матеріалу самої сумки.

Олена також акцентує на поверненні до моди шоперів — структурних сумок, які є втіленням класики. Вона особливо відзначає класичні шопери від Yves Saint Laurent за їхню високу якість.

Стосовно розмірів сумок, то тут нині є таке собі розмежування між великими і маленькими. Обидва розміри залишаються в тренді. Тут вже можна обирати, зважаючи на індивідуальні потреби і бажання.

Ви не будете в антитрендах, якщо оберете велику сумку або, навпаки, маленьку.

На великі сумки ще можна чіпляти різноманітні брелоки та аксесуари, адже вони будуть на піку популярності.

— Водночас у цьому році остаточно з моди вийшли мініатюрні сумки. Тобто, такі маленькі сумки, як на фото вище залишаються в тренді. Менші — вже ні, — наголошує Олена Бринь.

Мʼякі сумки наразі також у тренді. Вони вирізняються відсутністю чітких ліній, об’ємом, та виготовлені з м’якої шкіри, плетіння чи тканини.

У 2024 році сумки стають не просто аксесуарами, а справжнім витвором мистецтва, що дозволяє людині виразити себе, — говорить стилістка.

Саме великі та маленькі, але водночас яскраві та унікальні сумки, які привертають увагу, стануть головним трендом 2024 року.

Які кольори сумок будуть популярними у 2024 році

Говорячи про популярні кольори сумок у цьому році, стилістка зазначає, що немає одного домінуючого кольору, який би задавав тренд на модні жіночі сумки 2024. Проте можна виокремити чорні та бежеві кольори, які не втрачають своєї популярності.

Також Олена Бринь акцентує на одному з кольорів останньої колекції Gucci — винно-червоному. Він глибокий та спокійний, і його, безсумнівно, можна назвати трендовим у цьому році.

Після років яскравих кольорів, цей відтінок вирізняється своєю здатністю привертати увагу не менш ефектно та впадати в око завдяки своїй виразності та красі.

Крім того, стилістка Олена Бринь виокремлює зелені та глибокі сині відтінки. Вони були присутні на показах відомих брендів, таких як Bottega Veneta, а також у колекціях українських брендів. Вона радить звертати увагу на ці кольори як на ті, що будуть мати попит у модних колекціях цього року.

У тренді цього року з нами залишаються й різноманітні декоративні елементи, такі як стрази, металеві відтінки (срібло та золото), перли та інші унікальні деталі.

Модні сумки 2024: які матеріали обрати

У 2024 році найпопулярнішим матеріалом сумок буде однозначно шкіра. Цей матеріал не втрачає своєї актуальності завдяки високій якості, довговічності та вишуканості.

Стилістка також зазначає, що хутрові вироби є популярними та додаватимуть розкоші та оригінальності до образу. Щодо інших матеріалів, то такі декоративні елементи як паєтки та блискітки продовжують залишатися у тренді.

Популярними також є величезні сумки-бомбери, що виготовлені з тканини. Вони мають виразну текстуру та можуть бути як пожмаканими, так і випрасуваними.

Для літнього сезону Олена відзначає солому як матеріал, що залишається в моді. Адже солом’яні сумки дають відчуття легкості та невимушеності образу. Також при виборі сумки на літо можна придивитися до моделей, що виготовлені з тканини-сітки. За словами стилістки, вони будуть дуже популярними.

Які сумки в моді у 2024

Якщо ти шукаєш модну сумку, яка буде точно актуальною у цьому році, можеш придивитися до таких варіантів.

Антитренди сумок у 2024

Що ще стосується антитрендів, то Олена Бринь вказує, що немає жорстко та чітко окреслених моделей сумок. Фактично про жодну не можна сказати, що вона вже точно втратила свою актуальність. Нині спостерігається велика толерантність до різноманітних моделей і стилів.

Усе залежить від вашого стилю. Головне, щоб усі елементи образу правильно гармоніювали між собою, — наголосила стилістка.

Чи залишилася мода на хендмейд, в’язані сумки з перероблених матеріалів

Олена Бринь розповідає про те, що мода на хендмейд та в’язані сумки з перероблених матеріалів залишається актуальною. Ба більше, вона навіть набирає обертів, особливо в контексті популярності вінтажу.

Нині ця тенденція гармонійно вписується у сучасні модні течії, де велика увага приділяється відновленню та переосмисленню класичних фасонів минулих десятиліть.

Якщо ми звернемо увагу, в принципі, на всі бренди, то вони зараз перероблюють фасони 10-30-50 річної давнини. Кожен бренд по-різному, але все ж перероблює.

Приміром, наразі вінтажний Birkin може коштувати набагато дорожче, ніж новий. І цей тренд не обмежується лише брендовими речами. Якщо взяти вінтажний шкіряний виріб та реставрувати, то це була річ дуже гарної якості, якої нині вже не знайти.

В’язані хендмейд-сумки нині мають попит. Вони ідеально вписуються у такі стилі як Sport Chic і гранж та доповнюють різноманітні образи.

Такі сумки можуть стати яскравим акцентом, якщо додати їх до багатьох різних стилів.

Як можна стильно комбінувати модні сумки 2024 року з повсякденним гардеробом

Олена Бринь ділиться двома основними способами стильного поєднання модних сумок 2024 року з повсякденним гардеробом.

Перший спосіб — це коли сумка є головним аксесуаром і головною точкою в образі.

Для цього потрібно створити спокійний і гармонійний образ в плані кольорів, тканини фасону одягу. Водночас сумка має бути екстравагантною за розміром, кольором або дизайном, з багатьма аксесуарами чи виразною формою. Цей метод дозволяє сумці стати центральним елементом образу, навіть якщо решта одягу виконана в стриманому бізнес-стилі.

Другий спосіб полягає у створенні гармонійного образу, де сумка нативно вписується у загальний стиль, доповнюючи його.

Це може бути яскрава сумка, що поєднується з рівно таким же яскравим одягом, або, навпаки, спокійна сумка, що доповнює більш стриманий образ. Такий підхід забезпечує цілісність та гармонію образу, підкреслюючи відчуття стилю без надмірності.

Які аксесуари до сумок будуть у моді у 2024 році

Мода стає все більш ігровою та індивідуалізованою. Популярними серед аксесуарів будуть різноманітні брелоки, наліпки, нитки, а також оригінальні елементи, як-от мініатюрні фотографії у брелоках.

Стилістка наголошує на тому, що такий підхід до аксесуарів нагадує дитячі спроби прикрасити свій світ всім, що під руку попадеться. І таким чином це додає особистий та неповторний відтінок до кожного образу.

Вона також зауважує, що можливості для прикрашання сумок є практично безмежними: від стразів до мініатюрних ляльок, як Барбі.

Це дає змогу кожному виразити свою унікальність та креативність, і головне, що це буде цікаво та додасть індивідуальності твоєму образу.

Раніше ми розповідали про модні кольори 2024.

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