Можно ли качать пресс каждый день: риски при постоянном выполнении упражнений

Начиная качать пресс, иногда мы фанатично желаем увидеть подтянутые мышцы с первых тренировок, а не получая, как нам кажется, хорошего результата, пытаемся удвоить занятия и работать ежедневно. Но можно ли качать пресс каждый день? Вікна помогут разобраться.

Можно ли качать пресс каждый день

Этот вопрос заинтересовал специалистов журнала ортопедической хирургии Мельбурнского университета в Австралии.

Анализируя травмы от чрезмерной нагрузки в спорте, они пришли к выводу, что любой человек, независимо от того, имеет ли он развитую физическую форму или только начинает путь в спорте, может получить травмы от большой нагрузки, которые возникают просто из-за чрезмерного использования мышц.

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Это также касается и упражнений на пресс, ведь наше тело нуждается в периодах восстановления. В процессе выполнения упражнений мышцы могут повредиться, появляются микротрещины, повреждается мышечное волокно путем его разрыва.

Если выполнять упражнения ежедневно, тело не успевает регенерировать незаметные нашему зрению травмы внутри мышц и суставов, из-за чего ты можешь ощущать крепатуру и усталость.

Если ты снова тренируешь мышцы пресса после интенсивных тренировок, то просто повторно травмируешь их в тех же местах, в которых они были повреждены раньше. Это не помогает быстрее добиться цели получить подтянутый живот, а только замедляет процесс.

Как результат — ты теряешь мотивацию качать пресс из-за отсутствия восстановления и отдыха. Спорт не будет доставлять удовольствие, ведь прежде всего главная задача спорта — это здоровое тело, а не травмированное.

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Как часто нужно качать пресс

Если ты занимаешься высокоинтенсивными силовыми тренировками для пресса, то не рекомендуется тренироваться более 3 раз в неделю. Для пилатеса, йоги или стретчинга рекомендуемое количество занятий – 3-4 раза.

Чтобы понять частоту тренировок, специалисты советуют соблюдать правила 48 часов: нужно подождать по крайней мере 2 суток, прежде чем повторять программу силовых тренировок на те же мышцы.

Если 48 часов прошло, а пресс все еще болит, подожди еще 24 часа или перейди на легкие тонизирующие упражнения, чтобы не срывать график.

Однако в любом случае прислушивайся к своему телу и если чувствуешь себя слишком уставшим, то лучше отложи тренировки.

А еще читай о том, можно ли заниматься спортом каждый день с пояснениями тренера.

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