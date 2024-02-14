Здоровье и красота

Можно ли качать пресс каждый день: риски при постоянном выполнении упражнений

Ирина Танасийчук, практикант сайта 14 февраля 2024, 13:00
можно ли качать пресс каждый день
Фото: Pexels

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