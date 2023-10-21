Хочу быстро привести тело в форму! Можно ли заниматься спортом каждый день — объясняет тренер

В эпоху популяризации здорового образа жизни, многие пытаются заниматься спортом, правильно питаться, следить за своим здоровьем. Но иногда хочется, чтобы результат был виден как можно быстрее. И в такие моменты нередко задаешься вопросом: можно ли заниматься спортом каждый день?

Ведь, казалось бы, логика проста: больше тренируешься — быстрее получаешь желаемый результат. Но на практике, это не совсем так. И детальнее о том, можно ли тренироваться каждый день, рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк для издания LIGA.Life.

Начинай заниматься спортом постепенно

Как отмечает специалист, главное правило спорта — это постепенность. То есть, если ты до этого вел/вела малоактивный образ жизни, а потом в один день захотелось перемен — не стоит делать это резко. Поскольку следствием таких интенсивных тренировок станет то, что ты просто бросишь это занятие через несколько дней.

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Виктор Мандзяк говорит, что важно начинать с маленькой цели и постепенно двигаться к большой. И для того, чтобы спорт стал неотъемлемой частью твоей жизни, стоит запомнить три составляющих тренировки. Речь идет о:

Частоте занятий спортом. Начни тренироваться по два раза в неделю и со временем увеличивай эту нагрузку до трех-четырех раз в неделю. Продолжительности. Хорошо вводить тренировки в свою жизнь, которые будут длиться полчаса. Постепенно увеличивай нагрузку на свой организм и переходи к 40-50 минут. Со временем ты можешь достичь и тренировок продолжительностью в полтора часа. Интенсивности. Стоит помнить, что на первых занятиях нельзя брать на себя большие нагрузки. Тренер советует начинать с упражнений низкой интенсивности и со временем переходить к умеренным и большим нагрузкам.

Помни, что все вышеописанные переходы на больший уровень нагрузки занимают у каждого человека разное время. Поэтому не гонись за результатами любимого блогера, друга или партнера, а ориентируйся исключительно на свои силы.

Можно ли заниматься спортом каждый день

Если ты, ведя неактивный образ жизни, внезапно начнешь ежедневно заниматься спортом по полтора часа — ты можешь столкнуться с перетренированностью. Такое состояние возникает, когда ты физически нагружаешь свое тело больше, чем оно может выдержать. Тебе хочется быстрых результатов, но твое тело к таким нагрузкам не готово.

Признаки перетренированности:

истощение;

плохое настроение;

потеря аппетита;

ухудшение качества сна;

потеря мотивации и желания тренироваться;

худшие результаты в спорте.

В то же время если ты тренируешься с учетом своих возможностей, то наоборот чувствуешь прилив энергии, у тебя хорошие аппетит и сон, а также удовольствие от занятий спортом.

Если ты чувствуешь симптомы перетренированности — отдохни. Сделай перерыв в тренировках на одну-две недели и затем возвращайся к спорту, придерживаясь принципа постепенности.

Ранее мы рассказывали о пользе и опасности различных видов спорта и как их правильно выбирать.

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