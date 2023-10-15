Польза и опасность разных видов спорта: как правильно выбрать, чтобы достичь целей

Спорт, безусловно, является важной составляющей для здоровой и насыщенной жизни. Но у каждого вида спорта есть свои преимущества и недостатки.

То, что подходит большинству людей, может быть совсем бесполезным для других. При выборе спорта нужно учитывать свое состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и личные предпочтения.

О том, как сделать домашние тренировки более эффективными, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Польза и риски разных видов спорта

Бег

Польза

Бег повышает объем легких и количество крови, подаваемой к мышцам, что улучшает работу сердца и легких. Бег способствует снижению веса и контролю над ним, поскольку потребляет значительное количество энергии.

Регулярные беговые тренировки могут улучшить физическую выносливость и состояние мышц.

Риски

Чрезмерная нагрузка при беге может привести к травмам, особенно нижним конечностям и суставам. Плохо подобранная обувь и незнание правил бега могут привести к проблемам с мышцами и суставами.

Кому не подходит:

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — лица, имеющие проблемы с сердцем или сосудами, должны консультироваться с врачом перед началом внедрения бега в повседневную жизнь;

людям с серьезными травмами или с проблемами с суставами — бег может повысить риск повторной травматизации;

людям с ожирением степени III-IV — нагрузка на суставы во время бега может быть вредной для лиц с ожирением;

людям с серьезными заболеваниями дыхательных путей — лица с хроническими заболеваниями легких или дыхательных путей должны выбирать менее интенсивные виды физической активности.

Плавание

Польза

Плавание развивает почти все группы мышц тела, помогая укрепить их и повысить силовую стойкость. Это аэробный вид активности, улучшающий работу сердца и легких. Плавание не нагружает суставы так, как другие виды спорта, и поэтому риск травм очень низок. Движения в воде помогают улучшить гибкость и координацию тела.

Риски

Если ты не обладаешь навыками плавания или плаваешь в опасных условиях, существует риск утопления. Плавание в водоемах, которые не дезинфицируются или не очищаются, может привести к инфекциям кожи, ушей или глаз. Вода может привести к потере жидкости из организма, поэтому важно пить достаточное количество воды, особенно во время длительного плавания.

Кому не подходит:

людям с открытыми ранами или инфекциями кожи — открытые раны или инфекции кожи могут обостриться во время пребывания в воде, поэтому плавание не рекомендуется к полному заживлению и выздоровлению;

людям с серьезными проблемами дыхания — лица с хроническими заболеваниями легких, которые не могут контролировать дыхание под водой, могут чувствовать дискомфорт во время плавания.

Силовые тренировки

Польза

Силовые тренировки способствуют росту мышц, что может улучшить физический вид и состояние здоровья. Они способствуют укреплению костей, что особенно важно для женщин во время менопаузы, когда может возникнуть риск остеопороза.

Мышцы потребляют больше энергии, даже в спокойном состоянии, что может помочь снизить вес и поддерживать здоровый уровень жира в организме. Повышают силу, выносливость и стойкость, что улучшает общую физическую функциональность.

Риски

Плохая техника выполнения или чрезмерная нагрузка может привести к травмам мышц, суставов, спины и другим частям тела. Чрезмерная тренировка без достаточного отдыха может привести к перенапряжению мышц и суставов.

Кому не подходит:

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует избегать интенсивных силовых тренировок без предварительной консультации с врачом;

лицам со значительными проблемами суставов или спины — тренировка может повысить риск травм для этих лиц, поэтому важно выбирать менее интенсивные виды физической активности;

людям с медицинскими ограничениями — лица, имеющие диабет, гипертензию или другие хронические заболевания, должны согласовываться с врачом и специалистом по физической подготовке, какие виды силовых тренировок безопасны для них.

Йога

Польза

Регулярная практика йоги помогает расслабить мышцы и увеличить упругость тела. Йога включает методы дыхательной гимнастики и медитации, способствующие расслаблению и уменьшению стресса. Практика медитации и внимания может улучшить психическое здоровье, снизить симптомы депрессии и тревожности.

Некоторые асаны (позы в йоге) могут способствовать улучшению состояния спины и суставов. Йога учит быть внимательным к сигналам своего тела и контролировать дыхание.

Риски

Неправильная техника выполнения асан или чрезмерное растяжение может привести к травмам мышц, суставов или сухожилий. Некоторые состояния, такие как определенные заболевания спины или суставов, могут ухудшиться при неправильной практике йоги.

Кому не подходит:

людям с серьезными проблемами спины или суставов — перед началом практики йоги лицам с серьезными проблемами спины или суставов следует консультироваться с врачом и найти соответствующую программу йоги.

Выбор вида спорта должен быть обдуман и учитывать твою физическую подготовку, цели и ограничения. Консультация с врачом и тренером может помочь выбрать оптимальный вид спорта, который подходит именно тебе, обеспечивая пользу для здоровья и минимизируя риски травм. Помни, что правильная техника и разумная нагрузка — ключевые факторы для успешных занятий спортом и сохранения здоровья.

Любые спортивные нагрузки следует начинать с подготовки. Ранее мы рассказывали, как подготовить спину, суставы и сердце к занятиям спортом.

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