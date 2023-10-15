Здоровье и красота
Эксклюзив

Польза и опасность разных видов спорта: как правильно выбрать, чтобы достичь целей

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 октября 2023, 17:00
Користь та небезпека різних видів спорту: як вибрати пояснює експертка
Фото: Pexels

Эксклюзивы
Занедбані пам’ятки архітектури: добірка по Україні
Забываем о своем достоянии? Подборка памятников архитектуры Украины, которые разрушаются каждый день
ендокринна система
Невидимый регулятор нашего организма! Рассказываем об эндокринной системе: как она работает и при чем здесь гормоны
схуднення
Действенная формула похудения, проверенная временем: как сбросить лишнее без изнурительных диет
зуби
Нужно ли удалять зубы мудрости: все за и против — объясняет врач
Смотреть больше

Больше новостей
рак
Онкология у ребенка: что делать и куда обращаться, если малышу диагностировали рак
Як розвинути свій TikTok: поради від блогерки Даші Кубік
Снимай каждый день, даже если в тебе сомневаются! Блогер Даша Кубик рассказала, как развивать свой TikTok
Sky Shut
Новая система для уничтожения шахедов! ВСУ показали установку Sky Shut, разработанную украинскими инженерами
Неоподаткований мінімум 2023: що це таке та яка сума
Что нужно знать о необлагаемом минимуме: какая сумма и где применяется
Смотреть больше

Материалы по теме

Режим харчування при заняттях спортом: що та коли треба їсти
Спорт и питание: что и когда есть, чтобы улучшить эффект от тренировок
Чи можна схуднути за допомогою води - пояснює дієтологиня
Похудеть с помощью воды: миф или правда? Диетолог объяснила влияние воды на организм человека
Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО
Прокачай ПВО и поддержи войско! Как приобщиться к благотворительному самому длинному в мире марафону
Схуднення
Как убрать живот: держи действенные способы в домашних условиях

Видео
0:02:09
Sky Shut

Новая система для уничтожения шахедов! ВСУ показали установку Sky Shut, разработанную украинскими инженерами
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 15 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:13
Соцпрацівники
Герои на велосипедах и без бронежилетов! Как работают соцработники в Сумской области
0:07:09
Александр Довженко
СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко
ІПСО
Залезть в голову врага: интервью воина подразделения ИПСО о психологических операциях против россиян
Карта боевых действий
Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение
0:04:32
Новости Израиля сегодня
Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
Больше видео
Бегонія
Читать дальше
Как ухаживать за бегонией в домашних условиях и что для этого нужно
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь