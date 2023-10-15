Користь та небезпека різних видів спорту: як правильно вибрати, щоб досягти цілей

Спорт безперечно є важливою складовою для здорового та насиченого життя. Але кожен вид спорту має свої переваги та недоліки.

Те що підходить більшості людей, може бути зовсім некорисним для інших. При виборі спорту потрібно брати до уваги свій стан здоров’я, наявність хронічних захворювань та особисті вподобання.

Про те, як зробити домашні тренування більш ефективними розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Користь та ризики різних видів спорту

Біг

Користь

Біг підвищує об’єм легенів і кількість крові, яка подається до м’язів, що покращує роботу серця та легенів. Біг сприяє зниженню ваги та контролю над нею, оскільки споживає значну кількість енергії.

Регулярні бігові тренування можуть покращити фізичну витривалість та стан м’язів.

Ризики

Надмірне навантаження при бігу може призвести до травм, особливо нижніх кінцівок та суглобів. Погано підібране взуття та незнання правил бігу також можуть призвести до проблем з м’язами та суглобами.

Кому не підходить:

людям із захворюваннями серцево-судинної системи — особи, які мають проблеми зі серцем або судинами повинні консультуватися з лікарем перед початком впровадження бігу в повсякденне життя;

людям із серйозними травмами або проблемами зі суглобами — біг може підвищити ризик повторної травматизації;

людям з ожирінням ступеня III-IV — навантаження на суглоби під час бігу може бути шкідливим для осіб з ожирінням;

людям із серйозними захворюваннями дихальних шляхів — особи із хронічними захворюваннями легенів або дихальних шляхів повинні обирати менш інтенсивні види фізичної активності.

Плавання

Користь

Плавання розвиває майже всі групи м’язів тіла, допомагаючи зміцнити їх і підвищити силову стійкість. Це аеробний вид активності, який покращує роботу серця і легенів. Плавання не навантажує суглоби так, як інші види спорту, і тому ризик травм дуже низький. Рухи в воді допомагають покращити гнучкість та координацію тіла.

Ризики

Якщо ти не володієш навичками плавання або плаваєш в небезпечних умовах, існує ризик утоплення. Плавання у водоймах, які не дезінфікуються або не очищаються, може призвести до інфекцій шкіри, вух або очей. Вода може спричинити втрату рідини з організму, тому важливо пити достатню кількість води, особливо під час тривалого плавання.

Кому не підходить:

людям із відкритими ранами або інфекціями шкіри — відкриті рани або інфекції шкіри можуть загостритися під час перебування у воді, тому плавання не рекомендується до повного загоєння та одужання;

людям із серйозними проблемами дихання — особи із хронічними захворюваннями легенів, які не можуть контролювати дихання під водою, можуть відчувати дискомфорт під час плавання.

Силові тренування

Користь

Силові тренування сприяють росту м’язів, що може покращити фізичний вигляд та загальний стан здоров’я. Вони сприяють зміцненню кісток, що особливо важливо для жінок під час менопаузи, коли може виникнути ризик остеопорозу.

М’язи споживають більше енергії, навіть у спокійному стані, що може допомогти знизити вагу та підтримувати здоровий рівень жиру в організмі. Підвищують силу, витривалість та стійкість, що поліпшує загальну фізичну функціональність.

Ризики

Погана техніка виконання або надмірне навантаження можуть призвести до травм м’язів, суглобів, спини та інших частин тіла. Надмірне тренування без достатнього відпочинку може призвести до перенапруження м’язів та суглобів.

Кому не підходить:

людям із захворюваннями серцево-судинної системи — слід уникати інтенсивних силових тренувань без попередньої консультації з лікарем;

особам зі значними проблемами суглобів або спини — тренування може підвищити ризик травм для цих осіб, тому важливо обирати менш інтенсивні види фізичної активності;

людям з медичними обмеженнями — особи, які мають діабет, гіпертензію чи інші хронічні захворювання, повинні узгоджувати з лікарем та фахівцем з фізичної підготовки, які види силових тренувань безпечні для них.

Йога

Користь

Регулярна практика йоги допомагає розслабити м’язи й збільшити гнучкість тіла. Йога включає методи дихальної гімнастики й медитації, що сприяють розслабленню і зменшенню стресу. Практика медитації та уваги може поліпшити психічне здоров’я, знизити симптоми депресії та тривожності.

Деякі асани (пози у йозі) можуть сприяти поліпшенню стану спини та суглобів. Йога навчає бути уважним до сигналів свого тіла та контролювати дихання.

Ризики

Неправильна техніка виконання асан або надмірне розтягування може призвести до травм м’язів, суглобів або сухожиль. Деякі стани, такі як певні хвороби спини або суглобів, можуть погіршитися при неправильній практиці йоги.

Кому не підходить:

людям із серйозними проблемами спини або суглобів — перед початком практики йоги особам із серйозними проблемами спини або суглобів слід консультуватися з лікарем і знайти відповідну програму йоги.

Вибір виду спорту повинен бути обдуманим та враховувати твою фізичну підготовку, цілі та обмеження. Консультація з лікарем та тренером може допомогти вибрати оптимальний вид спорту, який підходить саме для тебе, забезпечуючи користь для здоров’я та мінімізуючи ризики травм. Пам’ятай, що правильна техніка та розумне навантаження — ключові чинники для успішних занять спортом та збереження здоров’я.

Будь-які спортивні навантаження варто розпочинати з підготовки. Раніше ми розповідали, як підготувати спину, суглоби та серце до занять спортом.

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