“Потрібні корисні поради від тренера. Що робити, якщо ти новачок у спортзалі?”

Перше тренування у спортзалі може викликати тривогу та страх. Особливо, коли здається, що всі навколо вже вправні та досвідчені. Але всі ці люди також колись прийшли на своє перше тренування та нервували не менше за тебе, а можливо й більше.

Щоб трохи заспокоїтися та почувати себе більш впевнено, розглянемо прості поради, які допоможуть тобі якнайшвидше адаптуватися в спортзалі.

Новачок у спортзалі: що слід знати перед заняттями в залі

Про те, як покращити своє перше тренування розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Слідкуй за своїм прогресом

Одна з найголовніших порад, які можуть бути в арсеналі початківця: слідкуй за всім, що робиш. Візьми блокнот із собою в тренажерний зал або скористайся додатками в телефоні та запиши повторення, які виконуєш, і вагу для кожної вправи.

Так ти будеш відстежувати прогрес тренувань та уникнеш перевантаження, а з часом, це допоможе тобі стати сильнішим(-ою). Відстеження прогресу також може бути за допомогою щотижневого фото свого тіла. Так ти зможеш отримати додаткову мотивацію, спостерігаючи, як змінюється тіло в кращий бік.

Не бійся просити про допомогу

Новачки часто мають багато запитань, особливо щодо деяких тренажерів та того як їх використати. Зазвичай в спортзалі завжди є тренер, і він там не просто так — запитай у нього все, що цікавить, він обов’язково допоможе з усіма складнощами.

Вивчення правильного використання спортивного обладнання дуже допомагає в підвищенні впевненості, а також створює відчуття причетності.

До того ж не звертаючись за допомогою чи порадою, ти ризикуєш виконати вправу неправильно, що в кращому випадку не допоможе покращити твоє тіло, а в гіршому — може призвести до серйозних травм.

Обери правильну вагу

Гарний результат напряму залежить від вибору ваги для певної вправи. Деякі люди недооцінюють себе і схильні вибирати легку вагу, тоді як вони точно можуть кинути виклик собі. Інші люди від початку хочуть перенавантажити себе, і це теж не допомагає.

Більш важливим, ніж кількість ваги, яку ти використовуєш, є скорочення м’язів, яке відчувається під час вправи. Спочатку зосередься на цьому відчутті, а потім збільшуй вагу, коли станеш сильнішим(-ою).

Забудь про складні та надмірні вправи

Ти, напевно, бачив(-ла) в соціальних мережах тренерів, заняття яких вимагають трьох різних рухів та двох суперсетів, щоб закінчити одну “вправу”.

Насправді більшість таких тренерів не досягли своїх ідеальних тіл цими вправами. Вони починали з основ, перевірених і надійних вправ, а потім ставали трохи креативнішими.

Дотримуйся комплексних вправ, таких як присідання, жим лежачи, станова тяга, підтягування та випади. Усі вправи, які опрацьовують декілька груп м’язів одночасно, чудово підходять як для росту м’язів, так і для втрати жиру.

Те, що ти прийшов(-ла) в спортзал — вже великий крок до майбутнього результату. Не бійся робити помилки та звертатися за порадами. Кожен досвідчений спортсмен пройшов через те, що зараз може лякати тебе.

Тренуйся в задоволення та люби своє тіло, бо все, що робиться з любові до себе, призводить до чудового результату.

Раніше ми розповідали, чому не зменшується вага від спорту та правильного харчування.

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