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“Потрібні корисні поради від тренера. Що робити, якщо ти новачок у спортзалі?”

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Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Липня 2023, 14:30
Новачок у спортзалі: що слід знати перед заняттями в залі
Фото: Pexels

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Поради

“Потрібні корисні поради від тренера. Що робити, якщо ти новачок у спортзалі?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

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