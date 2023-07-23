“Нужны полезные советы от тренера. Что делать, если ты новичок в спортзале?”

Первая тренировка в спортзале может вызвать тревогу и страх. Особенно, когда кажется, что все вокруг уже умелые и опытные. Но все эти люди также когда-то пришли на свою первую тренировку и нервничали не меньше тебя, а, возможно, и больше.

Чтобы немного успокоиться и чувствовать себя увереннее, рассмотрим простые советы, которые помогут тебе как можно быстрее адаптироваться в спортзале.

Новичок в спортзале: что нужно знать перед занятиями в зале

О том, как улучшить свою первую тренировку, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Следи за своим прогрессом

Один из самых главных советов, которые могут быть в арсенале новичка: следи за всем, что делаешь. Возьми блокнот с собой в тренажерный зал или пользуйся приложениями в телефоне и запиши выполняемые повторения и вес для каждого упражнения.

Так ты будешь отслеживать прогресс тренировок и избежишь перегрузки, а со временем это поможет тебе стать сильнее.

Отслеживание прогресса может быть также с помощью еженедельного фото своего тела. Так ты сможешь получить дополнительную мотивацию, наблюдая, как меняется тело в лучшую сторону.

Не бойся просить о помощи

У новичков часто есть много вопросов, особенно в отношении некоторых тренажеров и того, как их использовать. Обычно в спортзале всегда есть тренер, и он там не просто так — спроси у него все, что интересует, он обязательно поможет со всеми сложностями.

Изучение правильного использования спортивного оборудования помогает в повышении уверенности, а также создает ощущение причастности.

К тому же, не обращаясь за помощью или советом, ты рискуешь выполнить упражнение неправильно, что в лучшем случае не поможет улучшить твое тело, а в худшем — может привести к серьезным травмам.

Выбери правильный вес

Хороший результат зависит от выбора веса для определенного упражнения. Некоторые люди недооценивают себя и склонны выбирать легкий вес, тогда как они могут точно бросить вызов себе. Другие люди сначала хотят перегрузить себя, и это тоже не помогает.

Более важным, чем количество веса, которое ты используешь, есть сокращение мышц, которое ощущается во время упражнения. Сначала сосредоточься на этом ощущении, а затем увеличивай вес, когда станешь сильнее.

Забудь о сложных и чрезмерных упражнениях

Ты, наверное, видел(-а) в социальных сетях тренеров, занятия которых требуют трех разных движений и двух суперсетов, чтобы закончить одно “упражнение”.

На самом деле большинство таких тренеров не добились своих идеальных тел этими упражнениями. Они начинали с основ, проверенных и надежных упражнений, а затем становились немного более креативными.

Соблюдай комплексные упражнения, такие как приседания, жим лежа, становая тяга, подтягивания и выпады. Все упражнения, которые прорабатывают несколько групп мышц одновременно, отлично подходят как для роста мышц, так и для потери жира.

То, что ты пришел(-а) в спортзал, уже большой шаг к будущему результату. Не бойся делать ошибки и обращаться за советами. Каждый опытный спортсмен прошел то, что сейчас может пугать тебя.

Тренируйся в удовольствие и люби свое тело, потому что все, что делается из любви к себе, приводит к прекрасному результату.

Раньше мы рассказывали, почему не уменьшается вес от спорта и правильного питания.

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