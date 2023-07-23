Советы
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“Нужны полезные советы от тренера. Что делать, если ты новичок в спортзале?”

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Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 июля 2023, 14:30
Новачок у спортзалі: що слід знати перед заняттями в залі
Фото: Pexels

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Советы

“Нужны полезные советы от тренера. Что делать, если ты новичок в спортзале?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

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