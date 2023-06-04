Советы

“Почему вес не уходит, хотя я занимаюсь спортом и питаюсь правильно?”

Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 июня 2023, 09:00
Почему вес не уменьшается при похудении: самые распространенные причины
Фото: Pexels

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Советы

“Почему вес не уходит, хотя я занимаюсь спортом и питаюсь правильно?”
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Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

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