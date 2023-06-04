“Почему вес не уходит, хотя я занимаюсь спортом и питаюсь правильно?”

Во время похудения мы наблюдаем, как цифры на весах уменьшаются. Но в один момент вес долго остается на одном уровне. Более того, могут появиться дополнительные +1-2 кг.

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала в своем подкасте, почему во время похудения вес не уходит и нормально ли это.

Почему при похудении не уходит вес

Причина №1

После активных тренировок ты можешь почувствовать, что твои мышцы наливаются. Если у тебя крепатура и болевые ощущения в мышцах, будь спокойным(-ой). В организме продолжаются процессы восстановления после микротравматизации мышц. Организм отправляет туда жидкость, чтобы восстановить мышцы.

Образуется отек, но это не имеет никакого отношения к жировому слою. Поэтому, если есть крепатура, может быть +1-2 кг.

Причина №2

На весах с утра можно увидеть +1-2 кг, если накануне наесться соленого.

Следует понимать, что 1 г соли задерживает в организме примерно 70 мл воды.

Причина №3

Отек утром может быть также из-за употребления алкоголя. Поэтому после этого нужно пить воду, следовать здоровому питанию и эти несколько килограммов, которые появились на весах, быстро сойдут.

Причина №4

Менструация может оказывать влияние на вес женщины. Перед менструацией в женском организме происходит задержка жидкости, образуются отеки, поэтому на весах могут быть +1-2 кг.

Причина №5

Заниженная калорийность еды может замедлять метаболизм. Поэтому есть нужно не менее 1200 ккал. Меньше — это уже не полезно и аномально. Вообще, красивую фигуру и мышцы нельзя сделать на низкой калорийности, ведь они должны расти из чего-то. А чтобы нарастить мышцы, нужно есть больше, но полезной пищи. Форма тела меняется тренировками, а не уменьшением калорийности пищи и похудением.

При похудении важно правильно питаться полезными продуктами, а не просто жестко ограничивать себя в пище. Ранее мы говорили с диетологом и разобрали, как перейти на правильное питание.

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