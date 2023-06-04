“Чому вага перестала зменшуватися, хоч я займаюся спортом і харчуюсь правильно?”

Під час схуднення ми спостерігаємо, як цифри на вагах зменшуються. Але в один момент вага довго залишається на одному рівні. Ба більше, можуть з’явитися додаткові 1-2 кг.

Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла у своєму подкасті, чому під час схуднення вага не зменшується та чи нормально це.

Чому під час схуднення не зменшується вага

Причина №1

Після активних тренувань ти можеш відчути, що твої м’язи наливаються. Якщо ти маєш крепатуру та больові відчуття у м’язах, будь спокійним(-ою). В організмі тривають процеси відновлення після мікротравматизації м’язів. Організм відправляє туди рідину, щоб відновити м’язи.

Утворюється набряк, але це не має жодного відношення до жирового шару. Тому, якщо є крепатура, може бути +1-2 кг.

Причина №2

На вагах зранку можна побачити +1-2 кг, якщо напередодні наїстися солоного.

Треба розуміти, що 1 г солі затримує в організмі приблизно 70 мл води.

Причина №3

Набряк зранку може бути також через вживання алкоголю. Тож після цього треба пити воду, слідувати здоровому харчуванню і ці кілька кілограмів, що з’явилися на вагах, швидко зійдуть.

Причина №4

Менструація може впливати на вагу жінки. Перед менструацією у жіночому організмі відбувається затримка рідини, утворюються набряки, тому на вагах можуть бути +1-2 кг.

Причина № 5

Занижена калорійність їжі може сповільнювати метаболізм. Тому їсти потрібно не менше 1200 ккал. Менше — це вже не корисно та аномально. Загалом красиву фігуру та м’язи не можна зробити на низькій калорійності, адже вони мають рости з чогось. А щоб наростити м’язи, треба їсти більше, але корисної їжі. Форма тіла змінюється тренуваннями, а не зменшенням калорійності їжі та схудненням.

При схудненні важливо правильно харчуватися корисними продуктами, а не просто жорстко обмежувати себе у їжі. Раніше ми говорили з дієтологом та розібрали, як перейти на правильне харчування.

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