Поради

“Чому вага перестала зменшуватися, хоч я займаюся спортом і харчуюсь правильно?”

Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко

Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Червня 2023, 09:00
Чому вага не зменшується при схудненні: найпоширеніші причини
Фото: Pexels

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Поради

“Чому вага перестала зменшуватися, хоч я займаюся спортом і харчуюсь правильно?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

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“Чому вага перестала зменшуватися, хоч я займаюся спортом і харчуюсь правильно?”
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