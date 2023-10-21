Здоров'я та краса

Хочу швидко привести тіло у форму! Чи можна займатися спортом щодня — пояснює тренер

Діана Просяник, редакторка сайту 21 Жовтня 2023, 09:15
чи можна займатися спортом щодня
Фото: Pexels

Більше новин
атака дронами на кривий ріг
Атака дронами та ракетами на Кривий Ріг в ніч на 21 жовтня: що відомо та чи є постраждалі
Як дізнатися розмір рукавичок
Не думай-гадай, а сантиметрову стрічку діставай! Як дізнатися свій розмір рукавичок
Рецепт млинців
Солодкі з бананами чи солоні з шинкою? Смачні начинки для млинців до твого сніданку
військовий рекрутинг
Охочих служити — тисячі! Як працює військовий рекрутинг та чому він ефективніший за військкомати
Дивитись більше

Матеріали по темі

як вилікувати горло
Швидко, але безпечно: як вилікувати горло за один день в домашній умовах
3 група інвалідності
Можеш розраховувати на повну соціальну підтримку: які захворювання належать до 3 групи інвалідності
що робити якщо заклало вухо
Позіхання та інші дрібниці: що робити, якщо заклало вухо
COVID-19 циркулює паралельно з грипом
COVID-19 циркулює паралельно з грипом — як вберегтися людям у віці старше 60

Відео
0:08:20
військовий рекрутинг

Охочих служити — тисячі! Як працює військовий рекрутинг та чому він ефективніший за військкомати
0:04:38
COVID-19 циркулює паралельно з грипом
COVID-19 циркулює паралельно з грипом — як вберегтися людям у віці старше 60
0:06:15
Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня
Нова хвиля потужних штурмів. Останні новини з Авдіївського напрямку 20 жовтня — ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні сьогодні 20.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 20 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:41
Балаклія
Одягли мішок на голову і влаштували катівню. Вчителі з Балаклії розповіли про жахи окупації
0:02:50
Фантомні болі
Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
0:10:31
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
0:09:48
Богдан Яроцький
Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Як дізнатися розмір рукавичок
Читати далі
Не думай-гадай, а сантиметрову стрічку діставай! Як дізнатися свій розмір рукавичок

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь