Хочу швидко привести тіло у форму! Чи можна займатися спортом щодня — пояснює тренер

В епоху популяризації здорового способу життя, чимало людей намагаються займатися спортом, правильно харчуватися, слідкувати за своїм здоров’ям. Та іноді хочеться, аби результат було видно якомога швидше. І в такі моменти нерідко ставиш питання: чи можна займатися спортом щодня?

Адже, здавалося б, логіка проста: більше тренуєшся — швидше отримуєш бажаний результат. Але на практиці це не зовсім так. І детальніше про те, чи можна тренуватися щодня розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк для видання LIGA.Life.

Починай займатися спортом поступово

Як зазначає спеціаліст, головне правило спорту — це поступовість. Тобто, якщо ти до цього вів/вела малоактивний спосіб життя, а потім в один день захотілося змін — не варто робити це різко. Оскільки наслідком таких інтенсивних тренувань стане те, що ти просто покинеш це заняття через кілька днів.

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Віктор Мандзяк каже, що важливо розпочинати з маленької мети та поступово рухатися до великої. І для того, щоб спорт став невіддільною частиною твого життя, варто запам’ятати про три складових тренування. Йдеться про:

Частоту занять спортом. Почни тренуватися по два рази на тиждень і з часом збільшуй це навантаження до трьох-чотирьох разів на тиждень. Тривалість. Добре вводити тренування, які триватимуть півгодини. Поступово збільшуй навантаження на свій організм та переходь до 40-50 хвилин. Згодом ти можеш досягнути й тренувань, тривалістю у півтори години. Інтенсивність. Варто пам’ятати, що на перших заняттях не можна брати на себе великі навантаження. Тренер радить починати з вправ низької інтенсивності й з часом переходити до помірних та великих навантажень.

Пам’ятай, що усі вищеописані переходи на більший рівень навантаження займає у кожної людини різний час. Тож не женися за результатами улюбленого блогера, друга чи партнера, а орієнтуйся лише на свої сили.

Чи можна займатися спортом щодня

Якщо ти, ведучи неактивний спосіб життя, раптово почнеш щодня займатися спортом по півтори години — ти можеш стикнутися з перетренованістю. Такий стан виникає, коли ти фізично навантажуєш своє тіло більше, ніж воно може витримати. Тобі хочеться швидких результатів, але твоє тіло до таких навантажень не готове.

Ознаки перетренованості:

виснаження;

поганий настрій;

втрата апетиту;

погіршення якості сну;

втрата мотивації та бажання тренуватися;

гірші результати у спорті.

Водночас якщо ти тренуєшся з урахуванням своїх можливостей, то навпаки відчуваєш приплив енергії, у тебе хороший апетит, гарний сон, а також ти відчуваєш задоволення від занять спортом.

Якщо ти відчуваєш симптоми перетренованості — відпочинь. Зроби перерву у тренуваннях на один-два тижні й потім повертайся до спорту, дотримуючись принципу поступовості.

Раніше ми розповідали про користь та небезпеку різних видів спорту та як їх правильно обирати.

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