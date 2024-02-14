Чи можна качати прес щодня: ризики при постійному виконанні вправ

Починаючи качати прес, інколи ми фанатично бажаємо побачити підтягнуті м’язи з перших тренувань, а не отримуючи, як нам здається, гарного результату, намагаємось подвоїти заняття і працювати ледве не щоденно. Та чи можна качати прес щодня? Вікна допоможуть розібратись.

Чи можна качати прес щодня

Це питання також зацікавило фахівців журналу ортопедичної хірургії Мельбурнського університету в Австралії.

Аналізуючи травми від надмірного навантаження в спорті, вони дійшли висновку, що будь-яка людина, незалежно від того, чи має вона розвинену фізичну форму або лише починає шлях в спорті, може дістати травми від великого навантаження, які виникають просто через надмірне використання м’язів.

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Це також стосується і вправ на прес, адже наше тіло потребує періодів відновлення. В процесі виконання вправ м’язи можуть пошкоджуватися, з’являються мікротріщини, пошкоджується м’язове волокно шляхом його розриву.

Якщо виконувати вправи щоденно, тіло не встигає регенерувати непомітні нашому зору травми всередині м’язів та суглобів, через що ти можеш відчувати крепатуру і втомленість.

Якщо ти знову тренуєш м’язи преса після інтенсивних тренувань, то просто повторно травмуєш їх в тих самих місцях, у яких вони були пошкоджені раніше. Це не допомагає швидше досягти мети отримати підтягнутий живіт, а тільки сповільнює процес.

Як результат — ти втрачаєш мотивацію качати прес через відсутність відновлення і відпочинку. Спорт не приноситиме задоволення, адже насамперед головна задача спорту — це здорове тіло, а не травмоване.

Як часто можна качати прес

Якщо ти займаєшся високоінтенсивними силовими тренуваннями для преса, то не рекомендовано тренуватись понад три рази на тиждень. Для пілатесу, йоги або стретчингу рекомендована кількість занять — 3-4 рази.

Аби зрозуміти частоту тренувань, фахівці радять дотримуватись правила 48 годин: треба зачекати принаймні дві доби, перш ніж повторювати програму силових тренувань на ті самі м’язи.

Якщо 48 годин минуло, а прес все ще болить, зачекай ще 24 години або перейди на легкі вправи, щоб не зривати графік.

Однак в будь-якому випадку прислухайся до свого тіла і якщо почуваєш себе надто втомленим(-ою), то краще відклади тренування.

А ще читай про те, чи можна займатись спортом щодня з поясненнями тренера.

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