Безопасно или нет? Можно ли пить медицинский спирт человеку

Этанол часто используют в медицине, ведь даже в малом растворе он может убивать бактерии и вирусы. В аптеках продают этанол в концентрации 96%, мы часто его называем медицинский спирт.
Иногда люди задумываются, можно ли пить медицинский спирт. Ведь другой этанол — пищевой — мы употребляем.
Мы расскажем, можно ли пить этиловый спирт человеку.
Пищевой этанол изготавливают специально для употребления, он есть в алкогольных продуктах и продуктах питания. Но медицинский спирт не предназначен для питья.
Крепость аптечного спирта 96%, но даже при 70% он может обжечь гортань.
Этиловый спирт крепостью 95% обжигает слизистые оболочки пищевода и желудка. Также это может привести до серьезного алкогольного отравления.
Этиловый спирт крепостью 95% обжигает слизистые оболочки пищевода и желудка. Также это может привести до серьезного алкогольного отравления.
Есть рецепты, по которым, из медицинского спирта можно сделать домашнюю настойку. Для этого его нужно разбавить с водой в соотношении 50:50. Но мы не рекомендуем этого делать. Лучше использовать специальные алкогольные продукты с пищевым этанолом.
Также этиловый спирт для любых целей стоит покупать только в аптеке, ведь продукция не с фармацевтического предприятия может быть опасна для здоровья.
В Госпотребслужбе акцентируют, что острые отравления этиловым спиртом (этанолом) связаны с приемом чистого спирта или напитков, содержащих более 12% этилового спирта.
Этиловый спирт в организме окисляется и распадается на ацетальдегид и уксусную кислоту. Конечное действие алкоголя сводится к нейролептическому эффекту. Наступают угнетение ЦНС, дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, происходит потеря сознания — вплоть до комы, усиливается теплоотдача, снижается температура тела, развивается гиподинамия.
Часто мы слышим, что нельзя пить алкоголь, когда употребляешь лекарства. Ранее мы рассказывали, можно ли пить лекарства вместе с алкоголем и что будет.
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