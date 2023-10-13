Здоров'я та краса

Безпечно чи ні? Чи можна пити медичний спирт людині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 21:00
Чи можна пити етиловий спирт
Фото: Unsplash

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