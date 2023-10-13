Безпечно чи ні? Чи можна пити медичний спирт людині

Етанол часто використовують у медицині, адже навіть у малому розчині він може вбивати бактерії та віруси. В аптеках продають етанол у концентрації 96%, часто ми його називаємо медичний спирт.

Іноді люди думають, чи можна пити медичний спирт. Адже інший етанол — харчовий — ми вживаємо.

Ми розповімо, чи можна пити етиловий спирт людині.

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Чи можна пити медичний спирт

Харчовий етанол виготовляють спеціально для вживання, він є в алкогольних та харчових продуктах. Але медичний спирт не призначений для пиття.

Міцність аптечного спирту 96%, але навіть за 70% може обпалити горло.

Етиловий спирт міцністю 95% обпалює слизові оболонки стравоходу та шлунка. Також це може спричинити серйозне алкогольне отруєння.

Є рецепти, за якими, із медичного спирту можна зробити домашню настойку. Для цього його потрібно розбавити із водою у співвідношенні 50:50. Але ми не радимо цього робити. Найкраще використовувати спеціальні алкогольні продукти з харчовим етанолом.

Також етиловий спирт для будь-яких цілей варто купувати лише в аптеці, адже продукція не з фармацевтичного підприємства може бути небезпечною для здоров’я.

У Держспоживслужбі наголошують, що гострі отруєння етиловим спиртом (етанолом) пов’язані з прийманням чистого спирту або напоїв, що містять понад 12% етилового спирту.

Етиловий спирт в організмі окислюється і розпадається на ацетальдегід та оцтову кислоту. Кінцева дія алкоголю зводиться до нейролептичного ефекту. Настають пригнічення ЦНС, дихання, серцево-судинної діяльності, відбувається непритомність — аж до коми, посилюється тепловіддача, знижується температура тіла, розвивається гіподинамія.

Часто ми чуємо, що не можна пити алкоголь, коли вживаєш ліки. Раніше ми розповідали, чи можна пити ліки разом з алкоголем та що буде.

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