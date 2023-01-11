Один келих нічого не змінить? Чи можна пити алкоголь разом із ліками — відповідь лікарів

У період свят або ж на вихідні трапляється так, що тобі пропонують піти в бар, а ти тільки-но випив(-ла) ліки? Чи вплине на лікування симптомів один келих спиртного? Читай у нашому матеріалі детально, чи можна споживати разом алкоголь і ліки.

Алкоголь і ліки: чи можна їх пити разом

У Національній службі здоров’я України розповіли, чи можна разом вживати алкоголь і ліки. Лікарі наголошують, що алкоголь і ліки несумісні. Це стосується будь-яких препаратів.

Особливо на період свят, коли нас оточують застілля або гуляння, начебто безневинний келих ігристого також може суттєво вплинути на лікування та на здоров’я в цілому.

Зараз також дивляться

Це працює так: алкоголь впливає на дію ліків. Він може зменшити або ж навпаки — підсилити дію препарату. А ще спиртне здатне змінити звичний вплив на отруєння або інші симптоми.

Алкоголь може порушити всмоктування ліків у травному тракті, і вони стають менш ефективними. Або навпаки: підвищує біодоступність препарату, і концентрація ліків у крові зросте до токсичного рівня, — кажуть у НСЗУ.

Що буде, якщо разом випити ліки та алкоголь

Вживання алкоголю може спровокувати побічні ефекти, які зазвичай вказані на упаковці або в інструкції препарату. Також спиртне може викликати нові симптоми, про які не було зазначено, адже кожен організм реагує по-різному.

Найбільше це актуально для ліків, які викликають сонливість. Наприклад, суміш опіатів та алкоголю може призвести до зупинки дихання і є частою причиною смерті.

Не ризикуй власним здоров’ям і вибирай щось одне.

Наближається Водохреще! Часто ті, хто купаються в ополонках, потім “зігріваються” алкоголем. Раніше ми розповідали, чи можна пити алкоголь після купання.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!