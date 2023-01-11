“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”

Терапевтка та лікарка-ендокринолог
Люди часто випивають, щоб зігрітися, тому що алкоголь провокує розширення судин — стає тепліше. Разом з тим можна недооцінити ризики переохолодження.
Якщо в тебе немає проблем з серцево-судинною системою, невелика кількість алкоголю не шкідлива.
Але зловживання спиртними напоями може призвести до гірких наслідків: зневоднення організму на фоні прискорення пульсу та падіння артеріального тиску.
Але зловживання спиртними напоями може призвести до гірких наслідків: зневоднення організму на фоні прискорення пульсу та падіння артеріального тиску.
Крім цього, може виникнути порушення серцевого ритму або спазм коронарних судин.
Ефективно зігрітися можна і без алкоголю. Для цього після виходу з води треба:
Українці святкують Водохреще 19 січня. Заведено святити водойми та пірнати в ополонку, адже в цей день відбулося хрещення Ісуса Христа.
А як добре ти знаєш традиції святкування Водохреща? Нумо перевіримо.