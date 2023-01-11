Поради

“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”

Відповідає
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Олена Антонюк

Терапевтка та лікарка-ендокринолог

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Січня 2023, 09:15
Чи можна пити алкоголь після купання в ополонці
Фото: Unsplash

Поради

“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”
Відповідає
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Олена Антонюк
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