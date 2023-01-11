Один бокал ничего не изменит? Можно ли пить алкоголь вместе с лекарствами — ответ врачей

В период праздников или же на выходные случается так, что тебе предлагают пойти в бар, а ты только выпил(-а) лекарство? Повлияет ли на лечение симптомов один бокал спиртного? Читай в нашем материале подробно, можно ли употреблять вместе алкоголь и лекарства.

Алкоголь и лекарства: можно ли их пить вместе

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, можно ли вместе употреблять алкоголь и лекарства. Врачи отмечают, что алкоголь и лекарства несовместимы. Это касается любых препаратов.

Особенно на период праздников, когда нас окружают застолья или гулянья. Вроде бы невинный бокал игристого также может существенно повлиять на лечение и здоровье в целом.

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Это работает так: алкоголь влияет на действие лекарства. Он может уменьшить или наоборот — усиливать действие препарата. А еще спиртное способно изменить обычное влияние на отравление или другие симптомы.

Алкоголь может нарушить всасывание лекарств в пищеварительном тракте, и они становятся менее эффективными. Или наоборот: повышает биодоступность препарата, и концентрация лекарства в крови возрастет до токсического уровня, — говорят в НСЗУ.

Что будет, если вместе выпить лекарство и алкоголь

Употребление алкоголя может спровоцировать побочные эффекты, которые обычно указаны на упаковке или в инструкции препарата. Также спиртное может вызвать новые симптомы, о которых не было написано, ведь каждый организм реагирует по-разному.

Больше всего это актуально для лекарств, вызывающих сонливость. Например, смесь опиатов и алкоголя может привести к остановке дыхания и является частой причиной смерти.

Не рискуй собственным здоровьем и выбирай что-нибудь одно.

Приближается Крещение! Часто те, кто купается в прорубях, потом “согреваются” алкоголем. Ранее мы рассказывали, можно ли пить алкоголь после купания.

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