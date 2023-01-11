Здоровье и красота

Один бокал ничего не изменит? Можно ли пить алкоголь вместе с лекарствами — ответ врачей

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 января 2023, 21:00
Алкоголь і ліки: чи можна їх пити разом і що буде
Фото: Pexels

Больше новостей
Семья Корнейчуков
Роковой день, оставивший ребенка сиротой: история гибели семьи из Кривого Рога
Контрацепція - які методи бувають, плюси, мінуси
Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках
Як прийняти свою нову зовнішність після травми
Я и (не) мое лицо: как принять свою новую внешность после травмы — советы психолога
Тренды одежды 2023
Быть в тренде: что добавить в образы в 2023 году — советует Андре Тан
Смотреть больше

Материалы по теме

Контрацепція - які методи бувають, плюси, мінуси
Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках
Як недостача води в організмі впливає на роботу мозку
Повышение чувства гнева, растерянности и усталости. Как наш мозг реагирует на нехватку воды
Бесплатная психологическая помощь
Бесплатно, с возможностью месяца реабилитации: в Киеве стала доступна всем психологическая помощь
Губи
Чтобы были нежными и не трескались! Эксперт объяснила, почему сохнут губы и что с этим делать

Видео
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових

Что происходит в Соледаре — ситуация в городе сегодня, цель россиян и задачи ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:00:58
Перехваченные разговоры
Мужчин забирали, а женщин — насиловали и убивали: вся правда о “русском мире” из перехваченных разговоров
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залезли глубоко в неприкосновенный запас! Почему не все российские ракеты долетают до Украины и много ли их осталось
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по минам Второй мировой. Ким про обстрел Очакова и “успех” россиян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус
0:03:37
Ферма в Черкассах
Хозяйство, которое нельзя остановить: как выживают фермы при отключениях
0:03:21
Полезные сладости для ВСУ
По секретному рецепту! Как делают энергетические сладости для ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 10 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:13
Новое вооружение Украины
Смертоносные новинки на передовой: что так пугает врага?
Больше видео
Контрацепція - які методи бувають, плюси, мінуси
Читать дальше
Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках
Тренды одежды 2023
Читать дальше
Быть в тренде: что добавить в образы в 2023 году — советует Андре Тан

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь