Советы

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”

Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк

Терапевт и эндокринолог

Елена Яковлева, редактор сайта 11 января 2023, 09:15
Чи можна пити алкоголь після купання в ополонці
Фото: Unsplash

Советы

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”
Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк
Терапевт и эндокринолог

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