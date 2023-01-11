“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”

Терапевт и эндокринолог
Люди часто выпивают, чтобы согреться, потому что алкоголь провоцирует расширение сосудов — становится теплее. Вместе с тем можно недооценить риски переохлаждения.
Если у тебя нет проблем с сердечно-сосудистой системой, небольшое количество алкоголя невредно.
Но злоупотребление спиртными напитками может привести к горьким последствиям: обезвоживание организма на фоне ускорения пульса и падения артериального давления.
Но злоупотребление спиртными напитками может привести к горьким последствиям: обезвоживание организма на фоне ускорения пульса и падения артериального давления.
Кроме этого, может возникнуть нарушение сердечного ритма или спазм коронарных сосудов.
Эффективно согреться можно и без алкоголя. Для этого после выхода из воды нужно:
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