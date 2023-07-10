Смерть від алкоголю — не бабусині казки. Про отруєння самогонкою в Одесі та відносно безпечні дози спиртного

Алкоголь призводить до смерті. У деяких випадках він робить це повільно, а інколи може забрати життя за лічені години.

Так, 5 липня Україну сколихнула ситуація на Одещині, і змусила вкотре заговорити про шкоду алкоголю та його надмірні дози.

Смерть та отруєння: що сталося на Одещині

Національна поліція повідомила, що дев’ятеро мешканців села Старостине Одеської області постраждали від алкоголю, який продавався на розлив у місцевому магазині.

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Після розпивання саморобного напою загинуло четверо людей. Попередня причина смерті — токсична інтоксикація та отруєння хімічними речовинами.

З таким же діагнозом у лікарні перебувають ще семеро людей. Наразі вони залишаються у критичному стані, а лікарі борються за їхнє життя.

Дози алкоголю

Від якісного ліцензованого алкоголю раптова смерть не настане. Ці напої вбиватимуть тебе повільно. У МОЗ не одноразово попереджали, що безпечних доз алкоголю не снує.

Будь-яке вживання спиртного впливає на стан здоров’я: провокує і загострює різні хвороби, погіршує емоційний стан тощо.

Про шкоду алкоголю можна говорити багато, та ймовірні ризики, на жаль, не переконують відмовитися від нього зовсім. Тому читай, які дози алкоголю не треба перевищувати, та загальні рекомендації від Центру громадського здоров’я України.

Надмірне вживання алкоголю: дози

Будь-яке вживання алкоголю негативно вплине на здоров’я, тому краще не вживати його зовсім. Якщо це наразі неможливо, слід бодай мінімізувати напої з його вмістом.

А саме, жінкам не вживати понад одну порцію алкоголю на день, а чоловікам — понад дві.

Надмірним вживанням алкоголю вважається:

для чоловіків — понад п’ять доз алкоголю на день й 15 доз на тиждень

для жінок — більш як три дози алкоголю на день та 8 доз на тиждень.

Якщо ж ти турбуєшся про своє здоров’я й хочеш кинути пити, лови п’ять порад, які допоможуть відмовитися від алкоголю.

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