Як кинути пити за п’ять простих кроків: поради науковців

Відомо, що алкоголь не найкраще впливає на всі процеси нашого організму, а безпечної дози не існує.

Він сприяє старінню, погіршенню роботи усіх органів та стану шкіри. Також він відомий як потужний депресант та підсилювач тривожності.

Попри мізерні та часто надумані переваги у вигляді гарного настрою, розслаблення та збільшення впевненості, у вживанні алкоголю немає нічого корисного.

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Після численних зимових свят, корпоративів та вертепів багатьом спало на думку відмовитися від нього на користь власного здоров’я та самопочуття.

Якщо це про тебе або ти просто хочеш влаштувати детокс на кілька місяців чи перевірити, наскільки ти залежна(-ий) від алкоголю, то читай дієві поради від науковців, як зробити це просто та не зірватися.

Адже справа не у силі волі, а в правильно поставлених цілях.

Нейропсихолог Санам Хафіз та медична директорка ініціативи з розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, Сара Вейкман розповіли журналістам CNN, як відмовитися від алкоголю всього за п’ять кроків.

П’ять кроків до здоров’я: як комфортно відмовитися від алкоголю

Звичка, соціальний тиск, асоціація зі святом та традицією, непереборне бажання притупити свої емоційні переживання чи розслабитися — причин, чому ми виправдовуємо алкоголь, дуже багато.

Звісно, він дає нам тимчасове задоволення, але чи варте воно усіх тих наслідків, з якими доведеться зіштовхнутися в майбутньому? І йдеться не тільки про похмілля.

Добре, що усвідомленість та чесність із собою може допомогти впоратися з причиною надмірного вживання алкоголю. Просто дотримуйся наступних порад експертів.

Чітко визнач собі мету, щоб зробити її звичкою

Для того, щоб відмовитися від алкоголю, передусім варто визначити, для чого тобі це. Вже потім переходь до відмови від звички та заміни її на більш здорову.

Лікарка Вейкман розповіла про їхні дослідження щодо постановки цілей. Результати показують, що цілей простіше досягти тоді, коли ті справді актуальні для тебе як особистості.

Абстрактні постановки цілі на кшталт: “Я мушу кинути пити, тому що це погано” навряд чи спрацюють.

Визнач для себе конкретні цілі, наприклад, налагодження сну або виконання фізичних вправ. Відомо, що алкоголь шкодить ефективності впровадження цих звичок, тому такі цілі полегшать відмову від нього.

Також можеш підкріпити відмову від алкоголю додатковою мотивацією користі для здоров’я, збільшення енергії та покращення рівня життя.

Став цілі SMART

Отож, коли ти зрозумів(-ла), для чого варто відмовитися від алкоголю, конкретизуй такі цільові пункти: скільки часу ти не питимеш; якщо ти дозволиш собі алкоголь з компанією, то який та скільки тощо.

Найкраще для досягнення бажаного ставити менші цілі, поступово підвищуючи їх. Так ти отримаєш підкріплення того, що можеш чогось досягти.

У чіткому плануванні допоможе відома методика SMART. Її використовують, щоб встановити досяжні та вимірні цілі, від яких мозку буде не так просто відмовитися.

Отож проглянь вказані пункти та дай свої відповіді:

Чого конкретно ти хочеш досягти? Постав собі досяжну мету, наприклад, скоротити вживання алкоголю до трьох днів на тиждень.

Постав собі досяжну мету, наприклад, скоротити вживання алкоголю до трьох днів на тиждень. Вимірюй. Як ти зрозумієш, що цілі досягнуто? Визнач конкретні допустимі порції алкоголю на місяць чи рік залежно від мети. Наприклад: “Раз на місяць я дозволю собі келих улюбленого вина чи коктейлю”.

Визнач конкретні допустимі порції алкоголю на місяць чи рік залежно від мети. Наприклад: “Раз на місяць я дозволю собі келих улюбленого вина чи коктейлю”. У чому виклик твоєї цілі й чи реально її досягти? Подбай про те, щоб ціль та мета були реалістичними. Якщо ти розумієш, що одразу відмовитися від алкоголю не вдасться, розбий мету на кілька етапів.

Коли ми зриваємося, то розчаровуємося у собі та припиняємо йти до мети. Тому важливо зробити її такою, щоб тобі було комфортно і ти точно втілив(-ла) її.

Наскільки мета є актуальною для тебе? Наприклад, постав собі запитання: “Як відмова від алкоголю допоможе мені в моєму житті та здоров’ї?” або “Для чого я це роблю?”

Наприклад, постав собі запитання: “Як відмова від алкоголю допоможе мені в моєму житті та здоров’ї?” або “Для чого я це роблю?” Визнач, за скільки часу ти досягнеш поставленої мети за цим планом або коли твій виклик добіжить кінця, якщо це тимчасова відмова.

Поділися метою з іншими

Експерти стверджують, що інформування друзів або членів сім’ї про мету може допомогти досягти її. Це працює через соціальну відповідальність, яку ти на себе береш.

Деяким людям може допомогти оголошення про свій план у соціальних мережах, можна також запросити інших приєднатися та висвітлювати свій прогрес для самомотивації та натхнення інших.

Спробуй безалкогольний коктейль

Випивка часто асоціюється зі святами, зустрічами з друзями та веселощами. Це вчить мозок сприймати алкоголь, як щось позитивне.

Однак не обов’язково пити, щоб тобі було весело. Можеш зробити експеримент, замінивши улюблений алкогольний напій чимось безалкогольним.

Тим паче, що зараз заклади пропонують справді великий вибір безалкогольних, але неймовірно смачних коктейлів, які на вигляд ніяк не відрізняються від випивки з градусом.

Відстежуй свій прогрес, ціль та почуття

Навіть якщо ти не повністю відмовився(-лась) від алкоголю, відстежуй свої емоції: що тебе спонукає випити, як ти почуваєшся опісля? Це допоможе виявити тригери.

Веди щоденник про те, коли ти п’єш, у яких ситуаціях виходиш за свою норму і як почуваєшся під час та після цього, — радить експертка.



Стеж за своїми симптомами: можливо, без допомоги ніяк

Важливо помічати, чи немає у тебе або твоєї близької людини симптомів від скорочення або відмови від алкоголю. Наприклад: тремтіння, підвищена пітливість, прискорене серцебиття та судоми.

Якщо ці симптоми є, то потрібна професійна допомога.

Адже з власною залежністю, хоч би яка сила волі не була, самостійно впоратися важко. Тим паче, що для людей із серйозною залежністю потрібен інший підхід, система та підтримка фахівців.

Якщо вже пити, то якісний алкоголь. Однак навіть під дорогим цінником та гарною пляшкою може ховатися підробка. Ми розповіли, як відрізнити справжній алкоголь від підробки.

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