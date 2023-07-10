Смерть от алкоголя – не бабушкины сказки. Об отравлении самогоном в Одессе и относительно безопасных дозах

Алкоголь приводит к смерти. В некоторых случаях он делает это медленно, а иногда может забрать жизнь за считанные часы.

Так, 5 июля Украину всколыхнула ситуация в Одесской области и заставила еще раз заговорить о вреде алкоголя и его чрезмерных дозах.

Смерть и отравление: что произошло в Одесской области

Национальная полиция сообщила, что девять жителей села Старостино Одесской области пострадали от алкоголя, который продавался на разлив в местном магазине.

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После употребления самодельного напитка погибли четверо человек. Предварительная причина смерти— токсическая интоксикация и отравление химическими веществами.

С таким же диагнозом в больнице находятся еще семь человек. Пока они остаются в критическом состоянии, а врачи борются за их жизнь.

Сколько алкоголя можно употреблять

От качественного лицензированного алкоголя внезапная смерть не наступит. Эти напитки будут убивать тебя медленно. В Минздраве не раз предупреждали, что безопасных доз алкоголя не существует.

Любое употребление спиртного влияет на здоровье: провоцирует и обостряет различные болезни и ухудшает эмоциональное состояние и т.д.

О вреде алкоголя можно говорить много, но возможные риски, к сожалению, не убеждают отказаться от него совсем. Поэтому читай, какие дозы алкоголя не нужно превышать и общие рекомендации Центра общественного здоровья Украины.

Чрезмерное употребление алкоголя: дозы

Любое употребление алкоголя окажет негативное влияние на здоровье, поэтому лучше не употреблять его вовсе. Если это невозможно, следует хотя бы минимизировать напитки с его содержимым.

А именно, женщинам не употреблять более одной порции алкоголя в день, а мужчинам – более двух.

Чрезмерным употреблением алкоголя считается:

для мужчин — более пяти доз алкоголя в день и 15 доз в неделю.

для женщин — более трех доз алкоголя в день и 8 доз в неделю.

Если ты беспокоишься о своем здоровье и хочешь бросить пить, лови пять советов, которые помогут отказаться от алкоголя.

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