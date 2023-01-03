Как бросить пить за пять простых шагов: советы ученых

Известно, что алкоголь влияет на все процессы нашего организма не лучшим образом, а безопасной дозы не существует.

Он способствует старению, ухудшению работы всех органов и состоянию кожи. Также он известен как мощный депрессант и усилитель тревожности.

Несмотря на небольшие и часто надуманные преимущества в виде хорошего настроения, расслабления и увеличения уверенности, в употреблении алкоголя нет ничего полезного.

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После многочисленных зимних праздников, корпоративов и вертепов многим пришло в голову отказаться от него в пользу собственного здоровья и самочувствия.

Если это о тебе или ты просто хочешь устроить детокс на несколько месяцев, проверить, насколько ты зависишь от алкоголя, то читай действенные советы от ученых, как сделать это просто и не сорваться.

Дело ведь не в силе воли, а в правильно поставленных целях.

Нейропсихолог Санам Хафиз и медицинский директор инициативы по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, Сара Уэйкман рассказали журналистам CNN, как отказаться от алкоголя всего за пять шагов.

Пять шагов к здоровью: как комфортно отказаться от алкоголя

Привычка, социальное давление, ассоциация с праздником и традицией, непреодолимое желание притупить свои эмоциональные переживания или расслабиться — причин, по которым мы оправдываем алкоголь, очень много.

Конечно, он дает нам временное удовольствие, но стоит ли оно всех последствий, с которыми придется столкнуться в будущем? И речь идет не только о похмелье.

Хорошо, что осознанность и честность с собой поможет справиться с причиной твоего чрезмерного употребления алкоголя. Просто следуй следующим советам экспертов.

Четко определи цель, чтобы сделать ее привычкой

Для того чтобы отказаться от алкоголя, прежде всего стоит определить, для чего тебе это. Уже потом переходи к отказу от привычки и замене ее более здоровой.

Врач Уэйкман рассказала об исследованиях по постановке целей. Результаты показывают, что целей проще достичь тогда, когда они действительно актуальны для тебя как личности.

Абстрактные постановки цели вроде: “Я должен(-на) бросить пить, потому что это плохо”, вряд ли сработают.

Определи для себя конкретные цели, например, налаживание сна или выполнение физических упражнений. Известно, что алкоголь наносит ущерб эффективности внедрения этих привычек, поэтому такие цели облегчат отказ от него.

Также можешь подкрепить отказ от алкоголя дополнительной мотивацией полезности для здоровья, увеличения энергии и улучшения уровня жизни.

Ставь цели SMART

Итак, когда ты понял(-а), для чего конкретно стоит отказаться от алкоголя, конкретизируй данные целевые пункты: сколько времени ты не будешь пить; если ты позволишь себе алкоголь с компанией, то какой и в каких количествах и т.д.

Лучше всего для достижения желаемого ставить меньшие цели, постепенно повышая их. Таким образом ты получишь подкрепление того, что можешь чего-нибудь достичь.

В точном планировании поможет известная методика SMART. Ее используют, чтобы установить достижимые и измеримые цели, от которых мозгу будет не так просто отказаться.

Итак, просмотри следующие вопросы и дай на них свои ответы:

Чего конкретно ты хочешь добиться? Поставь себе достижимую цель, например, сократить употребление алкоголя до трех дней в неделю.

Поставь себе достижимую цель, например, сократить употребление алкоголя до трех дней в неделю. Измеряй. Как ты поймешь, что цель достигнута? Определи конкретные допустимые порции алкоголя в месяц или год в зависимости от цели. К примеру: “Раз в месяц я позволю себе бокал любимого вина или коктейля”.

Определи конкретные допустимые порции алкоголя в месяц или год в зависимости от цели. К примеру: “Раз в месяц я позволю себе бокал любимого вина или коктейля”. В чем вызов твоей цели и реально ли ее достичь? Позаботься о том, чтобы цель была реалистичной. Если ты понимаешь, что сразу отказаться от алкоголя не удастся, разбей цель на несколько этапов.

Когда мы срываемся, то разочаровываемся в себе и перестаем идти к цели. Поэтому важно сделать ее такой, чтобы тебе было комфортно и ты точно воплотил(-а) ее.

Насколько цель актуальна для тебя? Например, задайся вопросом: “Как отказ от алкоголя поможет мне в моей жизни и здоровье?” или “Для чего я это делаю?”

Например, задайся вопросом: “Как отказ от алкоголя поможет мне в моей жизни и здоровье?” или “Для чего я это делаю?” Определи, за сколько времени ты достигнешь поставленной цели по этому плану или когда твой вызов подойдет к концу, если это временный отказ.

Поделись целью с другими

Эксперты утверждают, что информирование друзей или членов семьи о целях может помочь ее достичь. Это работает из-за социальной ответственности, которую ты на себя берешь.

Некоторым людям может помочь объявление о своем плане в социальных сетях, можно пригласить других присоединиться и освещать свой прогресс для самомотивации и вдохновения других.

Попробуй безалкогольный коктейль

Выпивка часто ассоциируется с праздниками, встречами с друзьями и весельем. Это учит мозг воспринимать алкоголь как нечто положительное.

Однако необязательно пить, чтобы тебе было весело. Можешь сделать эксперимент, заменив любимый алкогольный напиток чем-нибудь безалкогольным.

Тем более, что сейчас заведения предлагают действительно большой выбор безалкогольных, но невероятно вкусных коктейлей, которые с виду никак не отличаются от выпивки с градусом.

Отслеживай свой прогресс, цель и чувства

Даже если ты не полностью отказался(-лась) от алкоголя, отслеживай свои эмоции: что тебя побуждает выпить, как ты себя чувствуешь? Это поможет обнаружить триггеры.

Веди дневник о том, когда ты пьешь, в каких ситуациях ты превышаешь свою норму и как чувствуешь себя во время и после этого, — советует эксперт.

Следи за своими симптомами: возможно, без помощи не обойтись

Важно замечать, нет ли у тебя или твоего близкого человека негативных симптомов от сокращения или отказа от алкоголя. Например: дрожь, повышенная потливость, учащенное сердцебиение и судороги.

Если эти симптомы есть, то необходима профессиональная помощь.

Ведь с собственной зависимостью, какая бы сила воли ни была, самостоятельно справиться тяжело. Тем более, что для людей с серьезной зависимостью нужен другой подход, система и поддержка специалистов.

Если уж пить, то качественный алкоголь. Однако даже под дорогим ценником и хорошей бутылкой может скрываться подделка. Мы рассказали, как отличить настоящий алкоголь от подделки.

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