Не навреди своему автомобилю! Можно ли смешивать антифриз

Чтобы твой автомобиль долго и качественно служил, о нем стоит заботиться и “подкармливать” необходимыми жидкостями. Среди них — антифриз, который разводят с водой и добавляют в радиатор, чтобы регулировать температуру в двигателе и защитить его детали в системе охлаждения.
Но иногда у водителей возникает вопрос: можно ли смешивать антифриз разных производителей и цветов и не повредит ли это автомобилю.
О том, можно ли смешивать антифриз и по каким показателям, мы и поговорим дальше.
В общем, тебя может интересовать два вопроса: можно ли антифризы смешивать между собой вообще, а если да — то можно ли смешивать разные по цвету антифризы.
На самом деле, не стоит ориентироваться на цвет охлаждающей жидкости, ведь она не отвечает за класс и физически-химические свойства.
Смешивая антифризы только по цвету, не учитывая других важных критериев, ты можешь навредить своему автомобилю.
Смешивая антифризы только по цвету, не учитывая других важных критериев, ты можешь навредить своему автомобилю.
Ведь при смешивании различных охлаждающих жидкостей, не совпадающих по содержанию, классу и свойствам, на дне внутренних стенок охлаждающей системы автомобиля будет собираться осадок. Он оказывает влияние на работу машины.
Первое, на что нужно обратить внимание — образование пены, если объединить два несовместимых между собой антифриза.
При таких же условиях нельзя смешивать и антифризы разных цветов. Все потому, что при смешивании различных составов охлаждающей жидкости может произойти кристаллизация и выпадение осадка.
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