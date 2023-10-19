Не навреди своему автомобилю! Можно ли смешивать антифриз

Чтобы твой автомобиль долго и качественно служил, о нем стоит заботиться и “подкармливать” необходимыми жидкостями. Среди них — антифриз, который разводят с водой и добавляют в радиатор, чтобы регулировать температуру в двигателе и защитить его детали в системе охлаждения.

Но иногда у водителей возникает вопрос: можно ли смешивать антифриз разных производителей и цветов и не повредит ли это автомобилю.

О том, можно ли смешивать антифриз и по каким показателям, мы и поговорим дальше.

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Можно ли смешивать антифриз

В общем, тебя может интересовать два вопроса: можно ли антифризы смешивать между собой вообще, а если да — то можно ли смешивать разные по цвету антифризы.

На самом деле, не стоит ориентироваться на цвет охлаждающей жидкости, ведь она не отвечает за класс и физически-химические свойства.

Смешивая антифризы только по цвету, не учитывая других важных критериев, ты можешь навредить своему автомобилю.

Ведь при смешивании различных охлаждающих жидкостей, не совпадающих по содержанию, классу и свойствам, на дне внутренних стенок охлаждающей системы автомобиля будет собираться осадок. Он оказывает влияние на работу машины.

Первое, на что нужно обратить внимание — образование пены, если объединить два несовместимых между собой антифриза.

При таких же условиях нельзя смешивать и антифризы разных цветов. Все потому, что при смешивании различных составов охлаждающей жидкости может произойти кристаллизация и выпадение осадка.

Как подготовить авто к зиме и о чем стоит позаботиться в первую очередь, мы рассказывали тебе раньше.

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