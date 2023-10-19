Не нашкодь своєму автомобілю! Чи можна змішувати антифриз

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 16:15
Чи можна змішувати антифриз
Фото: Unsplash

Більше новин
Тюльпани: пересадка
Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени
Жіноче лібідо
“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”
Фантомні болі
Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
пиріг з гарбуза
Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Не нашкодь своєму автомобілю! Чи можна змішувати антифриз
Чим відрізняється тосол від антифризу і чи справді є різниця між цими охолоджувальними розчинами
Штрафи
Як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР: топ-5 способів
який штраф за їзду без прав
Відповідальності не уникнути! Який штраф за керування транспортом без прав в Україні у 2023 році
Водійське посвідчення з доставкою за кордон — нова послуга від уряду
Нова послуга від уряду. Українці можуть замовити водійське посвідчення з доставкою за кордон

Відео
0:02:50
Фантомні болі

Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
0:10:31
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
0:09:48
Богдан Яроцький
Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
0:07:04
Telegram
Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
Більше відео
Тюльпани: пересадка
Читати далі
Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени
пиріг з гарбуза
Читати далі
Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь