Не нашкодь своєму автомобілю! Чи можна змішувати антифриз

Аби твоя автівка довго та якісно служила, про неї варто дбати та “підгодовувати” необхідними рідинами. Серед них — антифриз, який розводять з водою і додають в радіатор, щоб регулювати температуру у двигуні та захистити його деталі в системі охолодження.

Та інколи серед водійок та водіїв виникає питання: чи можна змішувати антифриз різних виробників та кольорів і чи не зашкодить це автомобілю.

Про те, чи можна змішувати антифриз та за якими показниками, ми й поговоримо далі.

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Чи можна змішувати антифриз

Загалом, тебе може цікавити два питання: чи можна антифризи змішувати між собою взагалі, а якщо так — то чи можна змішувати різні за кольором антифризи.

Насправді не варто орієнтуватися на колір охолоджувальної рідини, адже вона не відповідає за клас та фізично-хімічні властивості.

Змішуючи антифризи лише за кольором, без урахування інших важливих критеріїв, ти можеш нашкодити своєму автомобілю.

Адже під час змішування різних охолоджувальних рідин, які не збігаються за змістом, класом та властивостями, на дні внутрішніх стінок охолоджувальної системи автівки буде збиратися осад. Він впливає на роботу машини.

Перше, на що треба звернути увагу — утворення піни, якщо поєднати два несумісних між собою антифризи.

За таких самих умов не можна змішувати й антифризи різних кольорів. Все тому, що при змішуванні різних складів охолоджувальної рідини, може статися кристалізація і випадання осаду.

Як підготувати авто до зими та про що варто подбати в першу чергу, ми розповідали тобі раніше.

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