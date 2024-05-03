Мультфильмы о Пасхе для самых маленьких и школьников: подборка лучших лент

Твой ребенок наверняка засыпал тебя вопросами о Пасхе, ведь все ее ритуалы так увлекательны, ярки, необычны, а иногда и просто волшебны. Зачем красить яйца? Почему нужно идти ночью в церковь? И почему все ожидают от пасхального дня чуда? Рассказать обо всем на доступном ребенке языке и подарить массу удовольствия всей семье в пасхальные дни смогут мультфильмы. Подборка лучших мультфильмов о Пасхе для детей — в нашем материале.
Начнем с мультфильмов про Пасху для самых маленьких, которые расскажут малышам о празднике и пасхальных приключениях зверушек. Посмотри вместе с малышами это видео и, возможно, у тебя возникнет желание сделать вместе с ним поздравительную открытку родным или раскрасить яйца.
А это история для дошкольников и младших школьников о древних секретах пасхальных яиц. Посмотри ее вместе с малышами, возможно, тоже откроешь для себя что-нибудь новое.
Этот анимационный фильм расскажет детям об истории праздника, объяснит, почему принято красить яйца и печь паску. А также о том, какие существуют праздничные традиции и при чем здесь пасхальные кролики.
Мультфильм снят в виде небольшого познавательного урока и иллюстрирован анимационными фрагментами, воспроизводящими библейскую историю.
Мультфильм Кролячьи приключения: Спасти Пасху рассказывает о празднике не напрямую, а через приключенческую историю, которая точно придется по вкусу старшим детям. По сюжету мультфильма отчаянные кролики, которые учатся в волшебной лесной академии, узнают о коварном намерении хитрых лисиц: те планируют украсть пасхальные яйца.
Главный герой Кролик Макс хочет стать суперкроликом и спасти праздник, но пока имеет репутацию городского сорванца и разбойника. Макса и его друзей ждет куча веселых приключений с непременным хеппи-энд ом.
Прекрасный мультик, создающий солнечное настроение и детям, и взрослым.
Скоро придет Пасха, и каждый из героев мультфильма Ледниковый период: Погоня за яйцами готовится к празднику. Оригинальнее всего это получается у ленивца Сида: он придумывает себе причудливый бизнес: высиживать яйца для тех, кто не может сам этого сделать.
Но вскоре его яйца ворует кролик-пират, который зарывает их, словно настоящее сокровище. Чем закончится увлекательная пасхальная спасательная операция друзей Сида?
Смотри вместе с детьми — и узнаешь! Мультфильм полон юмора и рассказывает о добрых делах и преданной дружбе.
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