Мультфільми про Великдень для найменших та школяриків: добірка найкращих стрічок

Твоя дитина, напевно, засипала тебе питаннями про Великдень, адже всі його ритуали такі захопливі, яскраві, незвичайні, а іноді й просто чарівні. Навіщо фарбувати яйця? Чому треба йти вночі до церкви? І чому всі очікують від великоднього дня чуда? Розповісти про усе доступною дитині мовою та подарувати масу задоволення усій родині у великодні дні зможуть мультфільми. Добірка найкращих мультфільмів про Великдень для дітей — у нашому матеріалі.
Почнемо з мультфільмів по Великдень для найменших, які розкажуть малечі про свято через невеличкі пригоди звіряток. Подивися разом з малечею це відео. Можливо, воно заохотить зробити разом вітальну листівку рідним або розписати великодню писанку.
А це історія для дошкільнят та молодших школяриків про стародавні секрети крашанок. Подивись її разом із малечею, можливо, також відкриєш для себе щось нове.
Цей анімаційний фільм розкаже дітям про історію свята, пояснить, чому заведено фарбувати яйця та пекти паску. А також, які існують святкові традиції та до чого тут великодні кролики.
Мультфільм знятий у вигляді невеличкого пізнавального уроку та ілюстрований анімаційними фрагментами, які відтворюють біблейську історію.
Мультфільм Кролячі пригоди: Врятувати Великдень розповідає про свято не напряму, а через пригодницьку історію, яка точно сподобається старшим дітям. За сюжетом мультфільму відчайдушні кролики, які навчаються у чарівній лісовій академії дізнаються про підступний намір хитрих лисиць: ті планують вкрасти крашанки.
Головний герой Кролик Макс хоче стати суперкроликом та врятувати свято, та поки має репутацію міського шибеника і розбишаки. На Макса та його друзів чекає купа веселих пригод з неодмінним хепі-ендом.
Чудовий мультик, який створює сонячний настрій і дітям, і дорослим.
Скоро настане Великдень, і кожен з героїв мультфільму Льодовиковий період: Погоня за яйцями готується до свята. Найоригінальніше це виходить у лінивця Сіда: він вигадує собі чудернацький бізнес: висиджувати яйця для тих, хто не може сам цього зробити.
Але незабаром його яйця краде кролик-пірат, який закопує їх, немов справжній скарб. Чим закінчиться захоплива великодня рятувальна операція друзів Сіда?
Дивися разом із дітьми — і дізнаєшся! Мультфільм сповнений гумором і розказує про добрі справи та віддану дружбу.
Якщо тобі цікаво, які іще є мультфільми про Великдень для найменших, от тобі іще варіанти:
А іще на Великдень можна подивитися мультфільми з цієї добірки пригодницьких, добрих і щирих стрічок:
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