Мультфільми про Великдень для найменших та школяриків: добірка найкращих стрічок

Твоя дитина, напевно, засипала тебе питаннями про Великдень, адже всі його ритуали такі захопливі, яскраві, незвичайні, а іноді й просто чарівні. Навіщо фарбувати яйця? Чому треба йти вночі до церкви? І чому всі очікують від великоднього дня чуда? Розповісти про усе доступною дитині мовою та подарувати масу задоволення усій родині у великодні дні зможуть мультфільми. Добірка найкращих мультфільмів про Великдень для дітей — у нашому матеріалі.

Великодня казочка для дітей

Почнемо з мультфільмів по Великдень для найменших, які розкажуть малечі про свято через невеличкі пригоди звіряток. Подивися разом з малечею це відео. Можливо, воно заохотить зробити разом вітальну листівку рідним або розписати великодню писанку.

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Мультфільм про Великдень: Писанка – чарівне яйце А це історія для дошкільнят та молодших школяриків про стародавні секрети крашанок. Подивись її разом із малечею, можливо, також відкриєш для себе щось нове.

Дітям — про Великдень. Пізнавальний мультфільм Цей анімаційний фільм розкаже дітям про історію свята, пояснить, чому заведено фарбувати яйця та пекти паску. А також, які існують святкові традиції та до чого тут великодні кролики. Мультфільм знятий у вигляді невеличкого пізнавального уроку та ілюстрований анімаційними фрагментами, які відтворюють біблейську історію. Мультфільм Кролячі пригоди: Врятувати Великдень

Мультфільм Кролячі пригоди: Врятувати Великдень розповідає про свято не напряму, а через пригодницьку історію, яка точно сподобається старшим дітям. За сюжетом мультфільму відчайдушні кролики, які навчаються у чарівній лісовій академії дізнаються про підступний намір хитрих лисиць: ті планують вкрасти крашанки. Головний герой Кролик Макс хоче стати суперкроликом та врятувати свято, та поки має репутацію міського шибеника і розбишаки. На Макса та його друзів чекає купа веселих пригод з неодмінним хепі-ендом. Чудовий мультик, який створює сонячний настрій і дітям, і дорослим.

Льодовиковий період: Погоня за яйцями

Скоро настане Великдень, і кожен з героїв мультфільму Льодовиковий період: Погоня за яйцями готується до свята. Найоригінальніше це виходить у лінивця Сіда: він вигадує собі чудернацький бізнес: висиджувати яйця для тих, хто не може сам цього зробити. Але незабаром його яйця краде кролик-пірат, який закопує їх, немов справжній скарб. Чим закінчиться захоплива великодня рятувальна операція друзів Сіда? Дивися разом із дітьми — і дізнаєшся! Мультфільм сповнений гумором і розказує про добрі справи та віддану дружбу.

Якщо тобі цікаво, які іще є мультфільми про Великдень для найменших, от тобі іще варіанти:

Добірка мультиків про Великдень для найменших

Мишки на Великдень пасочку місили;

Вінні Пух святкує Великдень;

Загублена писанка.

А іще на Великдень можна подивитися мультфільми з цієї добірки пригодницьких, добрих і щирих стрічок:

Добірка пригодницьких мультфільмів на Великдень для школярів

Кролик Петрик;

Гоп/Бунт вухатих;

Вартові легенд.

А якщо ти хочеш знати, які ще мультики вважаються найкращими та найпопулярнішими серед дітей, читай про топ-10 мультиків для твоєї дитини.

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