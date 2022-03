Мы не останемся в руинах в одиночестве: как Запад поможет восстановить инфраструктуру Украины

Война в Украине давно вышла за пределы бомбардировки только военно-стратегических объектов. От своего бессилия и злобы оккупант бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре: детским садам, жилым домам, больницам, театрам.

Конечно, еще рано говорить о периоде восстановления наших городов — Киева, Харькова, Мариуполя, Ирпеня, Николаева и многих других, принимающих российский имперский гнев на себя. Но хорошие новости: мы не останемся в руинах в одиночестве.

Запад поможет восстановить инфраструктуру Украины — многие страны мира вызвались помочь отстроить разрушенные здания. И нам следует запомнить наших друзей.

Министр культуры Италии Дарио Франческини написал в своем Twitter о помощи в восстановлении Драмтеатра в Мариуполе. Известно, что инициативу поддержал и Кабинет министров страны.

Реконструкцию планируют начать сразу, как только это будет возможно.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy