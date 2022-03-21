Мы не останемся в руинах в одиночестве: как Запад поможет восстановить инфраструктуру Украины

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 21 марта 2022, 10:00
Харьковская область
Фото: Facebook ДСНС Украины

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