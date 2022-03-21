Мы не останемся в руинах в одиночестве: как Запад поможет восстановить инфраструктуру Украины

Война в Украине давно вышла за пределы бомбардировки только военно-стратегических объектов. От своего бессилия и злобы оккупант бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре: детским садам, жилым домам, больницам, театрам.

Конечно, еще рано говорить о периоде восстановления наших городов — Киева, Харькова, Мариуполя, Ирпеня, Николаева и многих других, принимающих российский имперский гнев на себя. Но хорошие новости: мы не останемся в руинах в одиночестве.

Запад поможет восстановить инфраструктуру Украины — многие страны мира вызвались помочь отстроить разрушенные здания. И нам следует запомнить наших друзей.

Италия

Министр культуры Италии Дарио Франческини написал в своем Twitter о помощи в восстановлении Драмтеатра в Мариуполе. Известно, что инициативу поддержал и Кабинет министров страны.

Реконструкцию планируют начать сразу, как только это будет возможно.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

Греция

18 марта премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис тоже заявил о поддержке Украины. Также в Twitter. И также о Мариуполе — о местном роддоме.

Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центр греческого меньшинства в Украине — город, близкий к нашим сердцам, и символ варварства войны.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

США

Во время разговора с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым министр транспорта США Питер Буттиджедж заверил: только санкциями против РФ не ограничатся.

В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после окончания войны и деоккупации украинских территорий, сообщил Кубраков.

Также США еще раньше анонсировали пакет экстренной помощи в $12 млрд.

Великобритания

Более недели назад британский премьер Борис Джонсон заявил о подготовке Западом плана на восстановление инфраструктуры и экономики Украины по аналогии плана Маршалла, который помог отстроить Европу после Второй мировой войны.

Это также подтвердил и Владимир Зеленский:

Будет новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки. Мир говорит об Украине, помогает и готовится помогать восстанавливать после войны.

Никакой конкретики еще нет, и сам процесс восстановления Украины будет отличаться от возрождения Европы в 20-м веке. Однако мы можем рассчитывать, что не останемся в руинах в одиночестве.

Польша

Дружественная Польша предложила план восстановления Украины на 100 млрд евро из бюджета ЕС еще в начале марта. Премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил об этом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Необходим план восстановления, о котором я также говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 млрд евро, выделенных Евросоюзом для того, чтобы в последующие годы была восстановлена ​​уничтоженная инфраструктура, школы, больницы, разбомбленые жилые районы, — заявил Моравецкий.

Он поднимет этот вопрос на следующем заседании Европейского совета (24–25 марта).

— Сегодня в Украине есть страх, но он связан с мужеством военных и надеждой всего народа и общества на восстановление суверенного государства после войны. Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом. Этот фундамент — план Маршалла–2 для Украины, — отметил премьер Польши.

По словам Моравецкого, к плану должны приобщиться богатые страны, поскольку они “проспали” момент, когда можно было остановить российскую агрессию.

У нас есть поддержка мира! Помощь Запада с восстановлением инфраструктуры Украины после войны — это только зарождение нового мирового устроя.

Еще одним актом дружеской поддержки и готовности сражаться за правду стали санкции Латвии против России.