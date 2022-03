Ми не залишимося в руїнах на самоті: як Захід допоможе відбудувати інфраструктуру України

Війна в Україні давно вийшла за межі бомбардування Росією лише військово-стратегічних об’єктів. Від свого безсилля і злості окупант гатить по мирному населенню та цивільній інфраструктурі: дитячих садках, житлових будинках, лікарнях, театрах.

Можливо, ще рано говорити про період відбудови наших міст — Чернігова, Києва, Харкова, Маріуполя, Ірпеня, Миколаєва, Бучі та багатьох інших, які приймають російський імперський гнів на себе.

Захід допоможе відбудувати інфраструктуру України — багато країн світу зголосилися допомогти відновити зруйновані будівлі. І нам варто запам’ятати наших друзів.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні написав у своєму Twitter про допомогу у відновленні Драмтеатру в Маріуполі. Відомо, що відповідну ініціативу підтримав і Кабінет міністрів країни.

Реконструкцію планують почати одразу, як це буде можливо.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy