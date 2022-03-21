Ми не залишимося в руїнах на самоті: як Захід допоможе відбудувати інфраструктуру України

Війна в Україні давно вийшла за межі бомбардування Росією лише військово-стратегічних об’єктів. Від свого безсилля і злості окупант гатить по мирному населенню та цивільній інфраструктурі: дитячих садках, житлових будинках, лікарнях, театрах.

Можливо, ще рано говорити про період відбудови наших міст — Чернігова, Києва, Харкова, Маріуполя, Ірпеня, Миколаєва, Бучі та багатьох інших, які приймають російський імперський гнів на себе.

Але хороші новини: ми не залишимося в руїнах на самоті.

Захід допоможе відбудувати інфраструктуру України — багато країн світу зголосилися допомогти відновити зруйновані будівлі. І нам варто запам’ятати наших друзів.

Італія

Міністр культури Італії Даріо Франческіні написав у своєму Twitter про допомогу у відновленні Драмтеатру в Маріуполі. Відомо, що відповідну ініціативу підтримав і Кабінет міністрів країни.

Реконструкцію планують почати одразу, як це буде можливо.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

Греція

18 березня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс теж заявив про підтримку Україні.

Також у Twitter. І також про Маріуполь — про наш тамтешній пологовий.

Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центр грецької меншини в Україні — місто, близьке до наших сердець, і символ варварства війни.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

США

Під час розмови з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим міністр транспорту США Пітер Буттіджедж запевнив: лише санкціями проти РФ не обмежаться.

У розмові Піт Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій, повідомив Кубраков.

Також США ще раніше анонсували пакет екстреної допомоги на $12 млрд.

Велика Британія

Понад тиждень тому британський прем’єр Борис Джонсон заявив про підготовку Заходом своєрідного плану на відновлення інфраструктури та економіки України за аналогією плану Маршалла, який допоміг відбудувати Європу після Другої світової війни.

Це також підтвердив і Володимир Зеленський:

Буде новий план Маршалла для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Світ говорить про Україну, допомагає і готується допомагати відбудовувати після війни.

Жодної конкретики ще немає, і сам процес відновлення України відрізнятиметься від відродження Європи у 20-му столітті. Проте ми маємо змогу побачити, що не залишимося в руїнах на самоті.

Польща

Дружня Польща запропонувала план відбудови України на 100 млрд євро із бюджету ЄС іще на початку березня. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький говорив про це із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Необхідним є план відбудови, про який я також говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 млрд євро, які було б виділено Євросоюзом для того, щоб у наступні роки було відновлено знищену інфраструктуру, школи, лікарні, розбомблені житлові райони, — заявив Моравецький.

Він порушить це питання на наступному засіданні Європейської ради (24–25 березня).

— Сьогодні в Україні є страх, але він пов’язаний з мужністю військових, які воюють, і надією всього народу та суспільства на відбудову суверенної держави після війни. Ця надія має бути підкріплена реальним фундаментом. Цей фундамент — план Маршалла–2 для України, — зазначив прем‘єр Польщі.

За словами Моравецького, до плану мають долучитися найбагатші країни, оскільки вони “проспали” момент, коли можна було зупинити російську агресію.

Ми маємо підтримку світу! Допомога Заходу з відбудовою інфраструктури України після війни — лише зародження нового світового устрою.

Ще одним актом дружньої підтримки та готовності боротися за правду стали санкції Латвії проти Росії.