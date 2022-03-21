Ми не залишимося в руїнах на самоті: як Захід допоможе відбудувати інфраструктуру України

Вікторія Мельник, практикантка сайту 21 Березня 2022, 10:00
Запад поможет отстроить здания Украины
Фото: ДСНС/Facebook

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0:00:37
Ми не залишимося в руїнах на самоті: як Захід допоможе відбудувати інфраструктуру України

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