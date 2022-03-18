Світ

Розуміє нас, як ніхто інший — як Латвія потужно допомагає Україні

Андрій Гетьман, Журналіст програми Факти ICTV 18 Березня 2022, 16:00

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