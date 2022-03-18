Розуміє нас, як ніхто інший — як Латвія потужно допомагає Україні

Латвія розуміє Україну, як ніхто. Тому Рига одразу виступила за санкції проти Росії. Як мінімум заборонити росіянам в’їзд до цієї балтійської країни, а максимум у весь ЄС.

Також Латвія закликає не купувати російські нафту і газ, щоб не фінансувати армію кремля.

Латвійці вже зібрали понад 5 мільйонів євро допомоги й готові прихистити у себе українців.

— Щоб зупинити Путіна, санкції це гарний спосіб, ми можемо завдати шкоди економіці, щоб зменшити можливості фінансувати військову машину. Якщо не зараз відмовитися від російських енергоносіїв, то коли? — каже прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Також уряд закликає бізнес задуматися, чи безпечно працювати з Москвою. У країні торгівельні мережі прибирають російські товари з полиць, а бізнес покидає Росію.

Депутатка Єва Бранте розповідає — латвійці розуміють, хто агресор і кремлівських виправдань тут не слухають.

Ба більше — російських політиків й бізнесменів, що купували нерухомість у Латвії, особливо на курорті Юрмала, тепер відстежують урядовці та активісти. Їх активи заморожують.

За результатами опитування можемо дізнатися, що кожен другий латвієць вже надав якусь допомогу Україні.

А депутат парламенту Юріс Юрашс навіть склав мандат і приїхав добровольцем захищати нашу державу.

Через жорстокі дії Росію виключать із Ради Європи. Раніше ми розповідали, що це означає та що може бути далі.