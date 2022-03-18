Розуміє нас, як ніхто інший — як Латвія потужно допомагає Україні

Латвія розуміє Україну, як ніхто. Тому Рига одразу виступила за санкції проти Росії. Як мінімум заборонити росіянам в’їзд до цієї балтійської країни, а максимум у весь ЄС.
Також Латвія закликає не купувати російські нафту і газ, щоб не фінансувати армію кремля.
Латвійці вже зібрали понад 5 мільйонів євро допомоги й готові прихистити у себе українців.
Латвійці вже зібрали понад 5 мільйонів євро допомоги й готові прихистити у себе українців.
— Щоб зупинити Путіна, санкції це гарний спосіб, ми можемо завдати шкоди економіці, щоб зменшити можливості фінансувати військову машину. Якщо не зараз відмовитися від російських енергоносіїв, то коли? — каже прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.
Також уряд закликає бізнес задуматися, чи безпечно працювати з Москвою. У країні торгівельні мережі прибирають російські товари з полиць, а бізнес покидає Росію.
Депутатка Єва Бранте розповідає — латвійці розуміють, хто агресор і кремлівських виправдань тут не слухають.
Ба більше — російських політиків й бізнесменів, що купували нерухомість у Латвії, особливо на курорті Юрмала, тепер відстежують урядовці та активісти. Їх активи заморожують.
За результатами опитування можемо дізнатися, що кожен другий латвієць вже надав якусь допомогу Україні.
За результатами опитування можемо дізнатися, що кожен другий латвієць вже надав якусь допомогу Україні.
А депутат парламенту Юріс Юрашс навіть склав мандат і приїхав добровольцем захищати нашу державу.
Через жорстокі дії Росію виключать із Ради Європи. Раніше ми розповідали, що це означає та що може бути далі.