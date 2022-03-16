Світ

Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Березня 2022, 13:26
Рада Європи

Більше відео
0:05:19
Нові санкції США проти Росії та Білорусі від 15 березня
Вдарили по еліті Кремля — Вашингтон запровадив нові санкції проти РФ
0:03:07
Дефіцит в РФ
Люди згадали радянські часи та 90-ті й змітають все з полиць: у Росії почалася паніка
0:06:06
Як Японія підтримує Україну у війні проти Росії
Японія повністю на нашому боці — посол України про безпрецедентну підтримку країни вранішнього сонця
0:05:48
Андрій Дещиця
Як працює закон на підтримку українських біженців у Польщі — пояснив посол Андрій Дещиця
Дивитись більше

Останні відео
0:07:48
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022

Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня
Рада Європи
Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення
Прапор України
За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки
0:02:01
Евакуація
Обстрілюють колони автобусів і точки збору людей! Чому сьогодні зелені коридори можуть не відкритися
0:00:36
Евакуація
Увага: шахраї! Аферисти використовують евакуацію у своїх цілях
0:05:19
Нові санкції США проти Росії та Білорусі від 15 березня
Вдарили по еліті Кремля — Вашингтон запровадив нові санкції проти РФ
Артилерія ЗСУ нищить ворога
“Гарячий прийом” від артилерії: ситуація на фронті 16.03.22 та як ЗСУ частують ворога
0:03:14
Як біженцям знайти роботу на Західній Україні
Швачки, IT-спеціалісти, маркетологи — кого найбільше потребують на західній Україні
0:02:38
Як допомагають біженцям з України у Чехії
Як допомагають біженцям з України у Чехії
Верховна Рада України
Реалії воєнного часу. Розповідаємо про найважливіші закони, ухвалені Радою для цивільних та військових
Більше відео
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022
Читати далі
Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня
Прапор України
Читати далі
За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь