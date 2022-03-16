Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення

Уже 21 день ми захищаємо власну свободу та європейські цінності від обличчя кривавої диктатури. Разом із нами на правовому полі виступають й різні міжнародні організації.

Росія вже зробила свій крок до неминучої смерті демократії всередині держави, порушивши всі можливі права людини на території України. Напередодні Рада Європи прийняла рішення виключити країну-агресора з членів організації, оскільки та нехтує самою її сутністю.

Яким чином Росію виключать з Ради Європи

Рішення виключити Росію зі списку членів Ради Європи, організація розглядала вже давно. Оскільки насправді перші кроки прояву агресії загарбника у вигляді анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі почались ще з 2014 року.

Проте європейські держави постійно відтягували це питання. Чи то через прагнення не “сваритись” з так званим великим ворогом, або ж не бажаючи позбавляти себе та інших можливості зібрати якомога більше позовів на країну-агресора.

Згідно зі статутом Ради Європи, суто юридично Росія залишиться членом організації ще до 31 грудня 2022 року.

Що ж стосується Європейської конвенції з прав людини, то вона залишиться чинною до 15 вересня 2022 року.

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Однак такі, на перший погляд, затягнуті строки Україні мають лише сприяти, оскільки українські представники зможуть подавати нові позови до Європейського суду з прав людини, щоб притягти РФ до відповідальності за всі скоєні звірства на території нашої держави.

Як відбувалось голосування і хто виявився надто лояльним до агресора

Рішення вигнати Росію було прийнято практично одноголосно. З 46 держав-членів Ради Європи в історичному голосуванні взяли участь аж 40. Утриматись від прийняття остаточної позиції вирішили шість країн, серед яких Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Сербія, Словаччина, Словенія.

Ці країни де-юре не прийняли жодну сторону конфлікту, однак мовчанням висловили більше, ніж хотіли би. Насправді ж рішення утриматись показує лояльність представників цих країн до держави-окупанта та їх небажання виглядати ані спільником, ані так званим ворогом РФ.

Ще одним “мовчуном” виявилась Молдова, яка до останнього вагалася. Окрім того, представники країни вкрай неохоче брали участь у голосуванні за певні поправки, а висловитись не наважився жоден із них.

Хоча на тому ж засіданні Придністров’я було визнано зоною російської окупації, що вкрай важливо для Молдови.

Що означає виключення Росії зі складу Ради Європи

Насправді ще з 2014 року Росія і сама “лякала” Раду Європи ймовірною можливістю добровільного прощання з організацією та її принципами.

Чому це мало б не підійти організації? Дуже важлива можливість притягнути РФ до відповідальність за її злочини та хоча б примарна можливість змусити її дотримуватись принципів демократії.

Однак не варто перейматись тим, що тепер сама Рада Європи прагне позбутися такого “друга” з сім’ї європейських країн. Усіх існуючих позовів вже може вистачити, щоб правосуддя відбулось.

Для нових заяв про вчинення терору проти прав людини час теж залишається, тому насправді сенсу тримати у своїй компанії сучасних країн Європи агресора, родом з Азії, втрачає будь-який сенс.

Європейський суд з прав людини минулого року вже прийняв важливе рішення для України, визнавши, що Росія протиправно анексувала Крим 27 лютого 2014 року.

Тому коли буде порушуватися питання щодо збитків, завданих Росією у Криму, та відповідальності за викрадення людей, агресору доведеться відповісти за свої дії. Росія буде зобов’язана заплатити компенсації.

Окрім того, серед працівників Ради Європи було дуже багато росіян. Після виключення РФ зі складу організації вони теж мають покинути свої посади. Потреба у перекладачах з російської теж поступово зникне.

Для країн, які намагались брататись з агресором, не залишиться підтримки у Раді Європи, тому і вплив Росії в організації зменшиться.

До того ж у самій країні-агресорці тепер не будуть дотримуватись прав людини, тому що це означатиме для самих російських громадян залишається лише здогадуватись. Одним із ймовірних рішень, може бути, наприклад, повернення смертної кари.

Однак ми ж пам’ятаємо, що для росіян страшніше санкцій та зачинення улюблених магазинів все одно нічого немає. Читай, як у Росії почалася паніка та дефіцит товарів.