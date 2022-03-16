Указали на дверь! Россию исключают из Совета Европы — что означает и меняет это историческое решение

Уже 21 день мы защищаем свою свободу и европейские ценности от лица кровавой диктатуры. Вместе с нами на правовом поле выступают и разные международные организации.

Россия уже сделала свой шаг к неизбежной смерти демократии внутри государства, нарушив все возможные права человека на территории Украины. Совет Европы принял историческое решение исключить страну-агрессора из числа членов организации, поскольку та пренебрегает самой ее сутью.

Как Россию исключат из Совета Европы

Решение исключить Россию из членов Совета Европы организация рассматривала уже давно. Поскольку на самом деле первые доказательства агрессии по отношению к Украине в виде аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе появились еще в 2014 году.

Однако европейские государства постоянно оттягивали этот вопрос. То ли из-за стремления не “ссориться” с так называемым великим врагом, то ли не желая лишать себя и других возможности собрать как можно больше исков на страну-агрессора.

Согласно уставу Совета Европы, чисто юридически Россия останется членом организации еще до 31 декабря 2022 года.

Что касается Европейской конвенции по правам человека, то она останется в силе до 15 сентября 2022 года.

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Однако такие, на первый взгляд, затянутые сроки Украине должны способствовать, поскольку украинские представители смогут подавать новые иски в Европейский суд по правам человека, чтобы привлечь РФ к ответственности за все совершенные зверства на территории нашего государства.

Как происходило голосование и кто оказался слишком лоялен к агрессору

Решение изгнать Россию было принято практически единогласно. Из 46 государств-членов Совета Европы в историческом голосовании приняли участие 40. Воздержаться от окончательной позиции решили шесть стран, среди которых Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Сербия, Словакия, Словения.

Эти страны де-юре не приняли ни одну из сторон “конфликта”, однако молчанием выразили больше, чем хотелось бы. На самом деле решение воздержаться показывает лояльность представителей этих стран к государству-оккупанту и их нежелание выглядеть ни сообщником, ни так называемым врагом РФ.

Еще одним “молчуном” оказалась Молдова, которая до последнего колебалась. Кроме того, представители страны крайне неохотно участвовали в голосовании за определенные поправки, а высказаться не решился ни один из них.

Хотя на том же заседании было признано Приднестровье зоной российской оккупации, что очень важно для самой Молдовы.

Что означает исключение России из состава Совета Европы

На самом деле, еще с 2014 года Россия сама “пугала” Совет Европы вероятной возможностью добровольного прощания с организацией и ее принципами.

Почему это не устраивало организацию? Очень важна возможность привлечь РФ к ответственности за ее преступления, и хотя бы призрачная возможность заставить ее придерживаться принципов демократии.

Однако не стоит беспокоиться о том, что теперь сам Совет Европы стремится избавиться от такого “друга” в семье европейских стран. Всех существующих тяжб уже может хватить, чтобы правосудие состоялось.

Для новых заявлений о совершении террора против прав человека время тоже остается, поэтому удерживать в плеяде современных стран Европы агрессора лишено смысла.

Европейский суд по правам человека в прошлом году уже принял важное решение для Украины, признав, что Россия противоправно аннексировала Крым 27 февраля 2014 года.

Поэтому, когда будет подниматься вопрос об ущербе от действий России в Крыму и ответственности за похищение людей, агрессору придется ответить за свои действия. Россия будет обязана заплатить компенсацию.

Кроме того, среди работников Совета Европы было очень много россиян. После исключения РФ из состава организации, они должны покинуть свои должности. Потребность в переводчиках с русского языка тоже постепенно исчезнет.

Для стран, которые пытались брататься с агрессором, не останется поддержки в Совете Европы, поэтому и влияние России на организации уменьшится.

К тому же, в самой стране-агрессоре теперь не будут соблюдаться права человека. Что это будет означать для самих российских граждан остается только догадываться. Одним из возможных решений, может быть, например, возвращение смертной казни.

Однако мы помним, что для россиян страшнее санкций и закрытия любимых магазинов ничего нет. Читай, как в России началась паника и дефицит товаров.