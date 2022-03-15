Люди вспомнили советское время и 90-е и сметают все с полок: в России началась паника

За 20 дней войны России с Украиной, российская экономика продолжает лететь в крутое пике.

Так в Минфине сообщили, что из-за санкций государство-агрессор уже потеряло доступ к половине своих золотовалютных резервов.

А это около 300 миллиардов долларов, которые Россия не может использовать.

Цены на продукты там фактически обновили свой максимум. Началась паника, а теперь полки пустеют.