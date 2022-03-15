Люди вспомнили советское время и 90-е и сметают все с полок: в России началась паника

Мир

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Ярослава Марущенко 15 марта 2022, 23:58

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Россию бесит то, что Украина не поддержала идею квазиреспублики — Ольга Айвазовская о событиях в Херсоне и трибунал над РФ
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Важно, чтобы дети чувствовали себя детьми – Позитив о культурной миссии для украинских переселенцев

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