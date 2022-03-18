Понимает, как никто другой — как Латвия мощно помогает Украине

Латвия понимает Украину, как никто. Потому Рига сразу выступила за санкции против России. Как минимум запретить россиянам въезд в эту балтийскую страну, а максимум во весь ЕС.

Также Латвия призывает не покупать российские нефть и газ, дабы не финансировать армию кремля.

Латвийцы уже собрали более 5 миллионов евро помощи и готовы приютить у себя украинцев.

— Чтобы остановить Путина, санкции это хороший способ, мы можем нанести ущерб экономике, чтобы снизить возможности финансировать военную машину. Если не сейчас отказаться от российских энергоносителей, то когда? — говорит премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Также правительство призывает бизнес задуматься, безопасно ли работать с Москвой. В стране торговые сети убирают российские товары с полок, а бизнес покидает Россию.

Депутат Ева Бранте рассказывает — латвийцы понимают, кто агрессор и кремлевских оправданий здесь не слушают.

Более того, российских политиков и бизнесменов, покупавших недвижимость в Латвии, особенно на курорте Юрмала, теперь отслеживают чиновники и активисты. Их активы замораживают.

По результатам опроса можем узнать, что каждый второй латвиец уже оказал какую-либо помощь Украине.

А депутат парламента Юрис Юрашс даже сдал мандат и приехал добровольцем защищать наше государство.

Из-за жестоких действий Россию исключат из Совета Европы. Раньше мы рассказывали, что это значит и что может быть дальше.