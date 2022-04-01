Не можешь дозвониться родным? Украинцев просят разгрузить сеть

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 01 апреля 2022, 11:30
Смартфон, мобільний зв'язок
Фото: Pexels

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