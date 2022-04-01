Не можешь дозвониться родным? Украинцев просят разгрузить сеть

Каждый из нас ежедневно следит за ситуацией в Украине и договоренностями о возможном прекращении огня. Для этого мы используем множество ресурсов: Telegram, Viber, новостные сайты, соцсети и т.д.
Это оказывает значительное влияние на работу мобильных сетей, говорят в Минцифре.
Как разгрузить мобильные сети во время войны, чтобы каждый мог дозвониться родным — узнай дальше.
Когда мы листаем новости в чатах мессенджеров, все фото/видео автоматически загружаются на наши смартфоны. В результате этого сеть значительно перегружается, — объясняют в Минцифре.
Когда мы листаем новости в чатах мессенджеров, все фото/видео автоматически загружаются на наши смартфоны. В результате этого сеть значительно перегружается, — объясняют в Минцифре.
Как выключить автосохранение файлов на смартфоне
Готово! Теперь фото или видео вы по желанию сможете загружать на смартфон самостоятельно, не тратя лишнее место в памяти телефона и не перегружая сеть.
Напомним, ранее мы рассказывали о “бронежилете” для кибервоина: как защитить свою учетную запись в Telegram.