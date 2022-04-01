Не можеш додзвонитися рідним? Українців просять розвантажити мережу

Кожен із нас щоденно стежить за ситуацією в Україні та домовленостями щодо можливого припинення вогню. Для цього ми використовуємо безліч ресурсів: Telegram, Viber, новинні сайти, соцмережі тощо.

А це значно впливає на мобільну мережу, кажуть у Мінцифри.

Як розвантажити мобільні мережі в часи війни, щоб кожен міг додзвонитися рідним — дізнайся далі.

Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Внаслідок цього мережа значно перевантажується, — пояснюють в Мінцифри.

Як розвантажити мережу

Завжди (за можливості) під’єднуватися до Wi-Fi мережі. Вимкнути функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Як вимкнути автозбереження файлів на смартфоні

Зайдіть у Налаштування‎ вашого месенджера Оберіть Дані та сховище‎ або Медіафайли Вимкніть опцію Фонове завантаження У розділі Через мобільну мережу‎ вимкніть Автозавантаження медіа‎.

Готово! Бажані фото чи відео ви тепер зможете завантажувати самостійно, не витрачаючи зайве місце в пам’яті телефона і не перевантажуючи мережу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про “бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram.