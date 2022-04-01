Не можеш додзвонитися рідним? Українців просять розвантажити мережу

Кожен із нас щоденно стежить за ситуацією в Україні та домовленостями щодо можливого припинення вогню. Для цього ми використовуємо безліч ресурсів: Telegram, Viber, новинні сайти, соцмережі тощо.
А це значно впливає на мобільну мережу, кажуть у Мінцифри.
Як розвантажити мобільні мережі в часи війни, щоб кожен міг додзвонитися рідним — дізнайся далі.
Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Внаслідок цього мережа значно перевантажується, — пояснюють в Мінцифри.
Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Внаслідок цього мережа значно перевантажується, — пояснюють в Мінцифри.
Як вимкнути автозбереження файлів на смартфоні
Готово! Бажані фото чи відео ви тепер зможете завантажувати самостійно, не витрачаючи зайве місце в пам’яті телефона і не перевантажуючи мережу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про “бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram.