Не можеш додзвонитися рідним? Українців просять розвантажити мережу

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 01 Квітня 2022, 11:30
Смартфон, мобільний зв'язок
Фото: Pexels

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