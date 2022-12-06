Не превращай сон в лотерею. Как подготовиться к ночевке в машине и позаботиться о своей безопасности

Спать в машине — о таком варианте раньше могли бы подумать только отчаянные путешественники. Но с началом полномасштабной войны многим украинцам пришлось не только убегать от вражеских войск и снарядов, но и в поисках безопасности ночевать в дороге.

Скоро уже будет год, как мы боремся в этой ожесточенной битве за существование, но нашим согражданам до сих пор приходится бежать из вражеских лап, покидая когда-то привычный комфорт.

Чтобы обезопасить себя в дороге и при необходимости переночевать в машине, нужно знать несколько простых правил, которыми поделился автогонщик и представитель Автомобильной федерации Украины Андрей Яроменко.

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Как подготовиться к ночевке в машине

Если есть возможность, стоит подготовить свой автомобиль к ночевке. Для этого необходимо заранее в него положить маленькую подушку, плед, теплые носки, одежду для сна, воду и пищу.

Кроме того, важно потренироваться и научиться раскладывать сиденья, чтобы спать было удобнее.

Также эксперт отмечает, что спать лучше не на водительском, а на пассажирском сиденье, чтобы не мешал руль.

Как не замерзнуть в авто зимней ночью

Некоторые ошибочно могут считать, что включенный двигатель решит все проблемы и прогреет автомобиль на всю ночь. Однако оставлять его в рабочем состоянии Андрей Яроменко не советует, потому что выхлопные газы могут попасть в салон и убить человека.

Не стоит думать, что это обойдет тебя, даже если все плотно закрыто, поскольку мелкие щели тоже могут пропустить ядовитые испарения. Так что лучше не рисковать.

Вместо этого стоит позаботиться о теплых вещах и не забыть об одеяле. При незначительных температурах они могут спасти от холода.

Однако если отметка упадет ниже –5 °С, то можно попробовать время от времени вставать, чтобы прогревать машину, поскольку это займет не так много времени. И хоть это не даст полноценно выспаться, но поможет избежать переохлаждения и отравления газом.

Выбрать место для ночлега

Также за безопасность отвечает и место, где ты остановишься, чтобы отдохнуть. Эксперт настаивает, что ни в коем случае не стоит останавливаться прямо на обочине, поскольку это может стоить жизни.

Лучше съехать с дороги и остановиться неподалеку от лесополосы или остановок, парковок, постов полиции.

Управление автомобилем зимой кардинально отличается от летнего периода. На это влияют разные факторы, в частности покрытие дороги и температурные режимы. Поэтому читай, как безопасно управлять автомобилем зимой.

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