Не перетворюй сон у лотерею. Як підготуватись до ночівлі у машині та попіклуватись про свою безпеку

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Грудня 2022, 22:00
ночівля у машині
Фото: Unsplash

Більше новин
Інтернет
Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7
Як уникнути втоми під час війни?
Я втомився(-лась) від війни: як уникнути відчуття знесилення та емоційного вигорання
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
подарунок для мами на новий рік
Що подарувати мамі на Новий рік 2023: шпаргалка корисних та приємних подарунків
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити, якщо замерзла система омивання скла в машині: лайфхаки
Не панікуй, а грій! Що робити, якщо замерзла омивальна рідина в бачку — інструкція
Чому не можна заряджати техніку від автомобільного акумулятора
Чи безпечно заряджати побутову техніку від автомобільного акумулятора — пояснення автомеханіка
Права
Зі скількох років можна отримати права в Україні у 2022 році
Штрафи
Як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР: топ-5 способів

Відео
небезпечні пакунки

Кров, очі тварин та вибухівка: які посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки
0:00:17
Обмін полоненими
Найкращий подарунок — живі герої: внаслідок обміну полоненими додому повернулися 60 українських захисників
0:14:33
Скільки російських ракет збила українська ППО 5 грудня
Майстерна робота ППО: скільки ворожих ракет вдалось знищити за 5 грудня та куди зникли Shahed-136
БПЛА Ту-141 Стриж
Розбили російську стратегічну авіацію: характеристики БПЛА Ту-141 Стриж
0:01:54
Залужний привытання зсу
Міцніші за сталь, запекліші за вогонь. Привітання Валерія Залужного з Днем ЗСУ
0:02:40
Військові ЗСУ
Успіх — коли хлопці повертаються неушкодженими: військові ЗСУ показали свої дні на передовій
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Молдова ракета
Вкотре доводить — РФ становить небезпеку для світу: на території Молдови впала ракета після російського обстрілу України
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Масовий ракетний обстріл України зараз: що відомо про вибухи у багатьох областях
0:08:18
сезон захворювань в Україні
Від грипу до Covid-19: імунолог про те, які ще небезпеки крім ракетних ударів РФ чатують на українців
Більше відео
Інтернет
Читати далі
Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь