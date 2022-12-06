Не перетворюй сон у лотерею. Як підготуватись до ночівлі у машині та попіклуватись про свою безпеку

Спати у машині — про такий варіант раніше могли б подумати лише відчайдухи-мандрівники. Та з початком повномасштабної війни багатьом українцям довелось не лише тікати від ворожих військ та снарядів, але й у пошуках безпеки ночувати в дорозі.

Скоро вже буде рік, як ми боремось у цій запеклій битві за існування, але нашим співгромадянам і досі доводиться тікати з ворожих лап, покидаючи колись звичний комфорт.

Тож щоб убезпечити себе в дорозі та за потреби переночувати у машині, потрібно знати кілька простих правил, якими поділився автогонщик та представник Автомобільної федерації України Андрій Яроменко.

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Як підготуватись до ночівлі в машині

Якщо є можливість, то варто підготувати свою автівку до ночівлі. Для цього необхідно заздалегідь у неї покласти маленьку подушку, плед, теплі шкарпетки, одяг для сну, воду та їжу.

Крім того, важливо потренуватись та навчитись розкладати сидіння, щоб спати було трохи зручніше.

Також експерт зазначає, що спати краще не на водійському, а на пасажирському сидінні, щоб не заважало кермо.

Як не замерзнути в авто зимної ночі

Дехто помилково може вважати, що ввімкнений двигун стане розв’язанням проблеми та прогріє автівку на всю ніч. Однак залишати його у робочому стані Андрій Яроменко не радить, оскільки вихлопні гази можуть потрапити у салон та вбити людину.

Не варто думати, що це омине тебе, навіть якщо все щільно зачинено, оскільки дрібні щілини теж можуть пропустити отруйні випари. Тож ліпше не ризикувати.

Натомість варто подбати про теплі речі та не забути про ковдру. За незначних температур вони можуть врятувати від холоду.

Проте якщо позначка впаде нижче -5 °С, то можна спробувати час від часу вставати, щоб прогрівати машину, оскільки це займе не так багато часу. І хоч це не дасть повноцінно виспатись, але допоможе уникнути переохолодження та отруєння газом.

Вибрати місце для ночівлі

Також за безпеку відповідає і місце, де ти зупинишся, щоб перепочити. Експерт наполягає, що в жодному разі не варто зупинятись просто на узбіччі, оскільки це може коштувати життя.

Ліпше з’їхати з дороги та зупинитись неподалік лісосмуги або ж зупинок, парковок чи постів поліції.

Кермування автомобілем узимку кардинально відрізняється від літнього періоду. На це впливають різні чинники, зокрема, покриття дороги та температурні режими. Тому читай, як безпечно кермувати авто взимку.

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